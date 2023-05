«Me ha sorprendido enormemente que la gente joven compra libros. Se dice que los jóvenes no leen, pero he visto cómo vienen en grupo, eligen sus libros, se hacen recomendaciones los unos a otros...Es una maravilla». Lo dice Manuel Martínez, uno de los libreros con caseta en la 42 Feria del Libro de Badajoz. Pero no es el único. «Hay un ‘boom’ de lectores jóvenes, a los que les gusta intercambiarse los libros», aseguran Alberto Murillo y Julia Caballo, de La Casa del Libro, tras estar durante nueve días en contacto con ellos en el paseo de San Francisco. ¿Qué les interesa? «A muchos la psicología, la filosofía, la sociología, la política, el feminismo...», enumeran no sin cierto asombro por el auge y gustos del público juvenil.

La Feria del Libro de Badajoz, que echó el cierre este domingo, ha evidenciado que el número de lectores sigue creciendo y que la tendencia se ha consolidado desde el confinamiento, con los jóvenes a la cabeza del ránking de los que más leen. «La apuesta que hemos estado haciendo durante años por el público juvenil está dando sus frutos. Hemos estado haciendo muchas actividades para que se acercaran y este es de las ediciones que más jóvenes han pasado por San Francisco», aseguró la concejala de Cultura, Paloma Morcillo. Si hace unos años la mayoría acudían de forma puntual a la feria para que alguno de los autores más seguidos por su grupo de edad, ahora «vienen interesándose por la lectura en general», destacó la concejala. «Ha sido un subidón y estamos muy contentos, porque uno de los objetivos era captar a los lectores de esa franja de edad que no conseguíamos atraer», reconoció Morcillo. Además de que la literatura juvenil está viviendo su particular ‘boom’ y cada vez hay más autores que escriben para este segmento de la población, según coinciden los libreros, internet están jugando un papel fundamental para que muchos jóvenes se aficionen a la lectura. No solo hay escritores que se promocionan a través de las redes sociales que más utilizan los jóvenes, como Instagram o Tick Toc, también están los ‘booktubers’ o ‘bookstagramers’, que comparten sus sensaciones tras leerse un libro y publican reseñas, despertando la curiosidad de otros. Ideas propias «La incertidumbre política y sociocultural y el miedo que trajo consigo la pandemia ha hecho que se quieran informar y que recurran a los libros. Quieren tener una idea propia», apuntó Alberto Murillo como una de las razones de este aumento de lectores que se mueven entre la adolescencia y la juventud. Un porcentaje importante de los jóvenes lectores han pasado de consumir «lecturas ligeras» a contenidos más profundos a través de la novela gráfica, cómic o la poesía. Si al público juvenil ha costado más atraerlo a la Feria del Libro no ha sido así con el infantil, que siempre han tenido presencia y protagonismo. Más de 6.000 escolares de la ciudad han pasado durante estos nueve días por el paseo de San Francisco. «Ha sido de los años más divertidos y participativos en las sesiones del teatro López de Ayala», apuntó la concejala de Cultura sobre las representaciones teatrales dirigidas a los más pequeños, que este año han corrido a cargo del Avispero Producciones. La más ibérica Esta edición de Feria del Libro de Badajoz ha sido la más ibérica. La literatura y los autores portugueses han estado más presentes que nunca a través de la Eurobec (la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campomayor), con caseta propia, numerosas presentaciones y conferencias. «Creo que hemos entendido el concepto de Eurociudad porque se ha visibilizado», resaltó Morcillo, quien valoró que esta iniciativa ha sido «un acierto» y ha llegado «para quedarse y crecer». Ahora solo queda que los escritores extremeños también ganen presencia en Elvas y Campomayor, a lo que se han comprometido las tres ciudades de cara al futuro. Paloma Morcillo, que ha afrontado su última feria del libro como concejala de Cultura, se mostró satisfecha con el desarrollo de esta 42 edición, en la que ha habido más de 80 presentaciones y conferencias y que clausuró la Banda Municipal de Música de Badajoz con un concierto. También los libreros hacen un balance positivo tanto en afluencia de público como en ventas, similares a las del pasado año. A su sucesor en la concejalía, sea del signo político que sea, no quiere darle consejos, pero sí pedirle «sensibilidad por la cultura» y que el proyecto ‘Badajoz, ciudad lectora’, que engloba a la feria del libro y otras muchas actividades, siga adelante «porque se ha trabajado mucho por conseguir lo que tenemos», defendió.