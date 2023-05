Si con su primera novela ‘Palmeras en la nieve’ obtuvo un éxito incontestable, con la cuarta, ‘Lejos de Luisiana’, se ha llevado el premio Planeta. Luz Gabás (Monzón, Huesca, 1968) visitó este sábado la Feria del Libro de Badajoz para charlar con los lectores de su última novela, con la que ha descubierto una parte de la historia colonial de España muy desconocida.

«Ha sido un descubrimiento para muchas personas saber que todo lo que es el corazón de los actuales Estados Unidos perteneció a España. Asociamos Nueva Orleans con Francia y, sin embargo, fue francesa aproximadamente los mismos años que española», explicó la autora.

Su interés por conocer más sobre la presencia de España Estados Unidos cuando residía en América y un trabajo sobre la figura de Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, la llevó a embarcarse en una novela que abarcarse los 40 años de presencia española en las tierras del Misisipi.

Se trata de una historia que transcurre en el siglo XVIII, que supuso una ingente tarea de investigación y documentación y una «labor de artesanía intelectual compleja» para hilvanar a todos los personajes de esta novela la coral. La escritora defendió que, como en sus anteriores novelas, los papeles masculinos y femeninos están «equilibrados», aunque reconoció que durante el proceso de documentación se encontró con mujeres «muy peculiares y muy potentes» para la época.

«De hecho, hay un personaje secundario que, si hubiera sido el principal, se me hubiese criticado que estaba escribiendo un personaje desde el presente», aseguró la escritora, en cuyo relato se entremezclan la aventura, la traición, los sentimientos y el amor a la tierra, el mismo que ella profesa a su Valle de Benasque, en el pirineo aragonés.

La escritora, tras años fuera, tomó la decisión de volver a casa. Siempre ha estado muy vinculada a su tierra (fue incluso alcaldesa de Benasque entre 2011 y 2015). «Soy una defensora del mundo rural, porque se vive muy bien y animo a la gente a que pruebe a vivir los beneficios del entorno rural», dijo.

Para Luz Gabás, el Planeta es «un título nobiliario literario para siempre», del que se confiesa «muy orgullosa», pero que no la condiciona para afrontar su próximo libro. Ya lo tiene en mente, aunque prefiere no desvelar ningún detalle. «No hablo de mis proyectos hasta que no están prácticamente terminados, ni siquiera a mi marido», señaló entre risas.