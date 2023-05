A Elvira Mínguez no le gusta que la presenten como ‘escritora’. «No me quiten la etiqueta de ‘actriz’, por favor, que es lo que yo se hacer. He escrito una novela, no soy escritora». Pactamos con ella que, desde ese momento, la llamaremos ‘actriz y recientemente novelista’, pero lo cierto es que desde que publicó ‘La sombra de la Tierra’, hace ahora un año, no deja de cosechar éxitos de ventas en el mundo de la literatura. «No me lo esperaba. ¡Cómo lo iba a imaginar, si yo ni pensaba sacar un libro a mis 57 años!», dice, para unos segundos después, añadir que «es una enseñanza maravillosa: no hay edad para hacer lo que uno se propone».

Mínguez derrocha energía y carisma, ese que ha conseguido que la historia de dos mujeres «que son malas sin justificación» no solo haya sido publicada, sino avalada por la crítica. «Las mujeres tenemos que crear todo lo que el mundo no nos da. Yo echaba de menos interpretar personajes femeninos que fueran malos por naturaleza, egoístas sin justificación. De ahí han salido Garibalda y Atilana». Son las protagonistas de la novela, pero en el universo de Mínguez está representada hasta la muerte en forma humana. Mucho tiene esta novela de historia propia, «no puedo decir que he vivido lo que se cuenta, porque estamos hablando de hace muchos años y muchas generaciones, pero sí podemos llamarlo 'recuerdos inventados'. Uno de los personajes protagonistas está inspirado en mi bisabuela». ¿Tiene la novela intención de ser llevada al cine? «Tiene novios, sí. Nada que pueda confirmar aún, pero obviamente era una historia pensada para ello porque yo, por mi profesión, veo la vida en imágenes».