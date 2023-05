«Cuando empecé hace tres años, los apartamentos turísticos no estaban de moda en Badajoz, solo había uno o dos», cuenta Verónica Luengo, propietaria de ‘Casa da Catedral’, dos alojamientos de este tipo ubicados en la plaza de España. En este tiempo, se ha multiplicado casi por cuatro la oferta en la capital pacense y la ciudad cuenta actualmente con 11 apartamentos turísticos dados de alta.

Aunque se ha incrementado su número considerablemente en los últimos años, aún sigue muy por debajo de las cifras de las otras capitales extremeñas: en Cáceres, que se mantiene a la cabeza, hay 193 y en Mérida, 73.

La razón, según quienes se dedican al sector, es que todavía «el atractivo turístico de Badajoz es mucho menor que el de otras ciudades de la región». Es lo que opina Víctor Mata, propietario de los apartamentos turísticos ‘El Corazón de la Ciudad’, ubicados en la calle Ramón Albarrán.

Otro de los motivos, según este empresario, es que la normativa que regula este tipo de alojamientos que «es mucho más estricta en nuestra ciudad que en Mérida o Cáceres. Quieras o no las trabas administrativas hacen que haya menos apartamentos registrados», asegura.

No obstante, Mata señala que existe «un alto número de apartamentos ilegales», es decir, que no están registrados oficialmente, lo que rebaja el censo y «claramente perjudica a los que sí lo estamos y sufrimos la dureza de la normativa», denuncia,

Los visitantes

Badajoz recibe cada año más visitantes de diversas procedencias, entre ellos, extranjeros que llegan de puntos tan dispares como Canadá, Sudamérica o Gran Bretaña. «Me quedo atónito cuando estas personas me dicen que vienen específicamente a ver la ciudad, ya que la mayoría de los viajeros que alojo son de paso hacia Portugal o Madrid», explica Víctor Mata.

Coincide con él Verónica Luengo. «Cuando abrí el apartamento me di cuenta de que viene gente de muchas partes del mundo y me llama mucho la atención, porque al principio me dijeron que nadie iba a venir a Badajoz», reconoce.

Pero no son solo extranjeros los clientes que eligen este tipo de alojamientos. «Es cierto que Badajoz es una ciudad de paso y mucha gente viene a pasar la noche, pero hay pacenses que también lo alquilan». De hecho, cuenta que «lo más curioso» que ha visto desde que abrió es que algunas personas que residen en la propia ciudad reservan la vivienda «para disfrutar de las vistas que ofrece de la catedral y el entorno que la rodea».

«La normativa es mucho más estricta en la ciudad que en otras de la región», afirman los empresarios

La ocupación

Las reservas de los apartamentos turísticos van al alza, según están constatando día a día los empresarios. «La llegada de visitantes es cada vez mayor o, al menos, eso es lo que yo sé por los datos que me ofrecen las plataformas en las que tengo registrados los alojamientos. Además noto que hay más reservas», reconoce.

El Carnaval de Badajoz es temporada alta para los apartamentos turísticos. «Cada año tenemos más demanda. De hecho, llevo dos años recibiendo a varias parejas de estadounidenses que vienen solo a Badajoz para disfrutar de la fiesta y después se van», explica Mata.

«Normalmente la ocupación se dispara durante las fiestas, como la Semana Santa o los carnavales, el resto del año tiene altibajos puntuales, pero a mi me resulta rentable y me encanta mi trabajo», explica Verónica Luengo, que mantiene buenas cifras de ocupación desde la apertura de sus alojamientos.

De momento rozan la docena, pero hay muchos más en proyecto. Como ya avanzó este diario, el grupo inmobiliario Civitas va a reconvertir el edificio Generali, en la plaza de España, para destinarlo a apartamentos turísticos y también se están reformado otros inmuebles en el centro histórico, como en la calle Martín Cansado, con esta misma intención.