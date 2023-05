José Luis Marín empezó a trabajar en el mundo de los libros en 1980. Desde el inicio, este librero optó por recomendar solamente obras que se hubiera leído (al menos parcialmente). Hoy recomienda ‘El libro del sepulturero’, un título que cayó en sus manos hace unos meses y que le gustó especialmente porque, algo después de terminarlo, viajó a los lugares donde se desarrolla la historia: Budapest y Viena. «Este libro me enganchó mucho. Acaba de salir la segunda parte, aún no me ha dado tiempo, pero estoy deseando devorarla», dice Marín.

José Luis afirma que su librería es un ‘ir y venir’ de lectores que se retroalimentan, junto al propio librero, de recomendaciones. «Somos como una especia de gran club. No siempre te puedes guiar por la sinopsis, las opiniones de los demás vienen muy bien». Esta novela es de temática policiaca. «Se vende mucho en Badajoz esta temática y también la novela histórica, la romántica está un poco ‘de capa caída’». También cuenta que, normalmente, los libros más vendidos en la feria son los de los autores que vienen a firmar.