El candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, se comprometió ayer a la construcción de cien viviendas nuevas en los próximos cuatro años, así como a hacer una «buena reestructuración» de la Inmobiliaria Municipal tanto en su organización, estrategia, fines como en su dotación presupuestaria y objetivos. Sobre estas 100 viviendas, señaló que es «algo real, que se puede llevar a cabo», y ha abogado por hacer inmuebles en los que la inmobiliaria “no pierda dinero, pero no gane dinero”.

Sobre la inmobiliaria, Cabezas abogó por la reestructuración del actual equipo y la gerencia y ante lo que «habrá que hacer en primer lugar un análisis de situación de cómo se encuentra dicho organismo y hacer los ajustes pertinentes» .

Para Cabezas, no se pueden generar «falsas expectativas» porque «luego se traducen en decepción». «Que siempre lo digo, y por desgracia luego nos meten a todos los políticos en el mismo saco, no puede ser que un día un candidato anuncie mil viviendas y luego el otro anuncie 400», y resaltó que «la realidad pasa por 16 viviendas construidas por la Inmobiliaria municipal en estos cuatro años por el equipo de gobierno del PP» y recordó que hace dos años desde el ayuntamiento se anunció la construcción de 255 viviendas. El candidato afirmó que no «pueden despacharse» con este tipo de anuncios «para quedar bien con la ciudadanía, hay que ser más responsables y más serios».