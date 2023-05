No solo de novela histórica, policíaca o romántica vive la Feria del Libro. Ayer lo demostró invitado a dos escritores que han dedicado sus páginas a tratar temas «que es importante visibilizar», dijo Pablo R. Coca, psicólogo y autor de ‘Durante la tormenta’.

Coca es un creador de contenido que trata de informar y formar a sus seguidores en redes sociales. «Obviamente Instagram no puede sustituir a la consulta de un psicólogo, pero sí darte las herramientas para detectar situaciones que no deben ocurrir», explicó. En su libro se recogen consejos e historias (tanto personales como inventadas) que giran alrededor de momentos oscuros en la vida de las personas. «Hay gente que me escribe para contarme su caso, o que me dice que tras leer el libro o seguirme en redes ha sabido afrontar un problema que antes no sabía que tenía», explicó el psicólogo. El bullying, uno de los graves problemas de la época actual, está muy presente en esta obra.

El periodista extremeño José Domingo Bueno también presentó su libro ‘El camión de la paz’. «No nos podemos olvidar de que el conflicto ucraniano sigue ahí. Que cada día hay niños que se quedan huérfanos», afirmó.

En su presentación estuvo acompañado por la cantante Lana, una refugiada ucraniana en Badajoz. «Es un honor que esté con nosotros hoy y que haya querido dar su testimonio, porque ahora mismo su familia está en una situación muy difícil».

En ‘El camión de la paz’, Bueno narra en primera persona los días que pasó en un camión cargado de enseres y sus vivencias en la frontera de Ucrania durante el conflicto. «En los tiempos que corren y en una sociedad plagada de problemas, es necesario un altavoz como esta feria para que la gente escuche y actúe».