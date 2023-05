«Aspiro a que este libro sea fácil de leer y difícil de entender. Las obras maestras nunca son aburridas», dice Javier Cercas sobre su última novela, ‘No callar’.

El escritor extremeño estuvo ayer en la Feria del Libro presentando su libro ante numeroso público. El texto es una recopilación de artículos que el escritor ha publicado a lo largo de las últimas dos décadas. «Se trata de buscar la verdad. En una época donde la mentira tiene mucho poder de difusión, es más importante que nunca el papel de los medios de comunicación... siempre que le sean fieles a la verdad. Que la busquen y se atrevan a publicarla. Mi editor italiano dice que este libro debería haberse llamado ‘El poder de la mentira’. Siempre hay algún poder interesado en que la mentira se difunda, y ahí es cuando hay que pringarse».

Cercas mantuvo un intenso debate con los presentes sobre qué papel debían jugar en la sociedad actual los escritores. «Aquellos que no se posicionan, los que no están del lado del bien, están del lado del mal. Si no estás con la víctima, estás con el verdugo», afirmó en referencia a las numerosas crisis políticas y sociales que el mundo lleva vividas a lo largo de sus 20 años de prolífera escritura.

El escritor también tuvo palabras para sus ‘odiadores’, aquellos que, sirviéndose de la cercanía que proporcionan las redes sociales, tratan de destruir su figura o frenar sus opiniones a través de comentarios negativos. «Yo no me voy a callar, ni me van a callar, porque no me da la gana. Que se busquen a otro si quieren conseguir su objetivo, conmigo se van a cansar».