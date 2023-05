«La radio no es una cosa vieja. A mi me gusta TikTok pero también la radio. Las dos sirven para contar cosas, una se puede ver y la otra no», decía Aitana García, alumna de sexto de primaria del colegio Mirador de Cerro Gordo.

Ella fue una de las más de cien escolares que sacaron la radio a la calle en el día de ayer. Se celebraba el tercer maratón de radio escolar, de la mano del CPR Badajoz, y decidieron hacerlo en el marco de la Feria del Libro. «¿Qué mejor sitio para clausurar el curso de radio que aquí? Es un lugar y un momento significativo para inculcar a los niños el gusto por la lectura.», explicó Juan Francisco Cabanillas, coordinador del proyecto.

Durante más de dos horas, los más pequeños de ocho centros escolares - el ya nombrado Mirador de Cerro Gordo, el CEIP Ciudad de Badajoz, CEIP Nuestra Señora de Bótoa, CEIP Los Glacis, CEIP Lope de Vega, CEIP Puente Real, CEIP Leopoldo Pastor Sito y CEIP Arias Montano - realizaron un programa en riguroso directo por el que pasaron profesores, compañeros y autores.

Noa León, estudiante de tercero de primaria del Lope de Vega, fue la encargada de entrevistar a Encarna Nogales, una de las autoras que en la tarde de ayer realizó un cara a cara con los asistentes a la feria. La pequeña confirmó haberse encontrado «muy bien, yo creo que lo he hecho bien, o al menos eso me ha dicho la gente. Ha sido emocionante porque nunca había hecho radio antes». La propia autora le dio la enhorabuena al término de la entrevista. «Llevo todo el curso visitando radios escolares de los centros y quería estar en la clausura porque los niños me han dado vida este año», afirmó Nogales. Las preguntas de los niños fueron tan afiladas que hasta consiguieron sacarle una primicia: el nombre de su próxima obra, ‘Cuentos de nata y chocolate’.

«Con la radio se pueden hacer cosas buenas por Badajoz porque podemos decir y explicar lo que nosotros pensamos y también enseñar cosas que a lo mejor alguien no conocía antes», afirmó Noa. El futuro del periodismo está asegurado.