Los cantantes Agoney y Vicco serán los cabezas de cartel del día grande de la fiesta de Los Palomos, que se celebrará en Badajoz el próximo 10 de junio. Ambos actuarán en el escenario de la alcazaba (con aforo para 8.000 personas), junto a otros djs aún por confirmar. El primero, cantante y compositor, es uno de los músicos del momento. Ha sido segundo finalista del festival Benidorm Fest con el tema 'Quiero arder', fue ganador del programa de televisión 'Tu cara me suena' y también participó en 'Operación Triunfo'. También está en boca de todos por su pegadiza canción 'Nochentera' Victoria Riba, conocida artísticamente como Vicco, descubierta por el gran público tras su paso por el Benidorm Fest, aunque cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la música y ha compuesto para artistas como Edurne, Natalia Lacunza o Thalía, entre otras.

Para el escenario de puerta de Palmas, Fundación Triángulo, organizadora de Los Palomos, aún está cerrando el plantel de djs, aunque habrá muchos nombres extremeños y alguno con relevancia nacional, según ha avanzado este lunes su presidenta Silvia Tostado, que ha presentado el cartel y la programación de este año junto a la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

"Estamos muy contentos porque los cabezas de cartel son personas que han apostado por defender la diversidad y los derechos LGTBI", ha destacado Tostado.

La música comenzará a sonar en ambos escenarios a partir de las 17.30 horas y la fiesta se prolongará hasta la madrugada. El escenario de puerta de Palmas, donde se concentra más público joven, será el último en apagarse.

En esta edición, Los Palomos centra más que nunca su mirada en Extremadura, con un cartel diseñado por Fernando Sembrador, creador de la marca 'Acho y que pretende poner en valor el arraigo y sentimiento de pertenencia a la tierra, para reivindicar que desde la región no solo se celebra la diversidad, "sino que también se trabaja por ella", ha señalado Tostado. Con el lema 'Acho semos Los Palomos', el cartel hace un guiño a las raíces y al deseo de no perder nunca las señas de identidad.

Mucho más que una fiesta

La presidenta de Fundación Triángulo ha recordado que aún hay personas que viven amenazadas por su orientación sexual, otras que sufren agresiones por parte de sus familiares por este mismo motivo, niños que son víctimas de bullying en los colegios y un incremento de los delitos por LGTBIfobia. "Los Palomos es la respuesta a todo eso, pero todos tenemos la responsabilidad de quedarnos con que Los Palomos es mucho más que una fiesta: es la apuesta decidida de Extremadura para ser referente de la diversidad y por decir a quienes mantienen esos discursos de odio que no les tenemos ningún miedo, que nuestras vidas están por delante y que vamos a seguir luchando cada día", ha subrayado.

Aunque el día grande de Los Palomos es el 10 de junio, la programación arrancará el 1 de junio. El primer fin de semana los protagonistas serán los niños y las familias, con Los Palomos Kids, que esta año patrocina Fundación CB y cuyas actividades se desarrollarán en su residencia universitaria Rucab el sábado 3 de junio. Al día siguiente, se celebrará la séptima edición de la Carrera por la Diversidad, de nuevo con la colaboración de Aqualia, y una edición más, se podrá disfrutar de la Ruta de la Tapa y la Tarta LGTBI.

Además, se ha programado el show podcast 'Los Reyes del Palique con Yenesi', que se podrá seguir en directo en la Rucab el 6 de junio. Fizpireta y Uy Albert llegan a Badajoz con su colaboradora estrella, la drg queen Yenesi, que tiene como madrina a Samantha Hudson.

Sin parches policiales con los colores LGTBI

Finalmente no parece que la Policía Local de Badajoz, como se anunció, pueda lucir en sus parches los colores de la bandera LGTBI. Tostado señaló que era un «gesto a aplaudir» y lamentó que no se hayan puesto de acuerdo el ayuntamiento y la Junta (la Dirección General de Interior no lo autoriza porque infringe el reglamento de uniformidad).

Más allá de polémicas, la consejera de Igualdad y el alcalde de Badajoz, han destacado la apuesta de ambas instituciones por esta fiesta de la diversidad, que llena los hoteles y negocios de hostelería de la ciudad, pero que sobre todo lanza un mensaje de tolerancia y libertad. «Entre todos hemos conseguido que Badajoz sea un referente no solo en Extremadura, sino poco a poco en Portugal», ha asegurado Gragera.

Gil Rosiña, por su parte, ha defendido que Los Palomos «son de todos» y de ahí la importancia de que tenga una partida económica fija y nominativa reflejada en los Presupuestos Generales de Extremadura. La Junta aporta a su organización 95.000 euros y el consistorio pacense, 47.500 euros en esta edición.