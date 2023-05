La Feria del Libro de Badajoz siempre ha hablado portugués, porque el país vecino nunca puede quedar al margen de cuanto se organiza en una ciudad fronteriza. Pero la 42 edición de esta cita literaria que se celebra en el paseo de San Francisco es la más portuguesa de su trayectoria pues, además de que por primera vez la eurociudad Eurobec (que integran Badajoz, Elvas y Campomayor) tiene caseta, el programa ha incluido tres encuentros con escritores de ambos lados de la Raya y prácticamente todos los días hay presentaciones de libros de autores lusos.

La caseta de Eurobec, instalada con la colaboración de la librería Colón, es una de las que más gente atrae y no paran de llegar potenciales compradores. Quizá por su especialización. Detrás del mostrador, María Soledad Sánchez reconoce estar sorprendida por la cantidad de lectores que se acercan. «Yo pensaba que al ser libros portugueses no se iban a atrever tanto, pero tienen bastante interés, sobre todo con literatura más suave». De hecho, los libros que más se están vendiendo los primeros días son ediciones ilustradas de títulos de Isabel Stilwell. De algunos ya quedaban pocos ejemplares. Soledad no sabría calcular cuántos títulos se ofrecen en esta caseta. El 99% son de autores portugueses, pero también hay obras de escritores españoles traducidos al portugués, como de Sonsoles Ónega, de la estadounidense Cassandra Clare y de la chilena Isabel Allende, o clásicos de la literatura como ‘Crimen y Castigo’, de Dostoyevsky, además autores portugueses traducidos. La mayoría de los lectores que se acercan a la caseta son españoles y algunos portugueses «que se interesan por las novedades». Soledad cree que cada vez hay más pacenses que quieren leer en portugués. Ayer contaba que una chica acababa de adquirir ‘O relojeiro’ de Gonçalo Maia, «que ya se había leído pero no tenía el libro físico».

«Ahora más que nunca la proximidad con Portugal está en este paseo de San Francisco, somos eurociudad, somos los hermanos más cercanos, estamos más unidos», comentaba la concejala de Cultura, Paloma Morcillo. «Hablaremos dos países, dos lenguas que se unen a través de los libros en encuentros únicos», anunció.

Las concejalías de Cultura de los tres ayuntamientos han colaborado para traer a Badajoz figuras literarias destacadas de las tres ciudades que integran la eurociudad, en tres encuentros de 45 minutos programados en la carpa de conferencias, en los que presentarán sus libros y pondrán en común sus experiencias. Mañana lunes, a las 20.00 horas, tendrá lugar el dedicado a la poesía, con Teresa Guerreiro, Jorge Grifo y Antonia Cerrato. El miércoles, a las 19.00 horas, versará sobre la frontera y presentarán sus libros Rui Jesino, Aragonez Marques y Alberto González. El tercer encuentro se celebrará el viernes a las 13.00 horas y versará sobre literatura infantil y juvenil, con presencia de Joaquim Santos y Aida J. Orelhas. «Era muy necesario, esta vez vamos a conseguir que ellos hablen español y nosotros portugués, esos encuentros hay que seguir potenciándolos porque sin lugar a dudas es la senda que tiene que seguir esta feria del libro», defiende la concejala, para quien la presencia de Eurobec permitirá además dar «visibilidad» a la eurociudad. Según Morcillo, esta iniciativa nace con vocación de quedarse.

Además, casi todos los días que dura la feria se han previsto presentaciones de libros de autores lusos. Ayer estuvo Carlos Nuno Granja. Hoy pasará por la feria Rui Cardoso Martins (17.30 horas) y a lo largo de esta próxima semana está prevista la presencia de Avelino Bento (mañana lunes a las 17.30 horas), Luis Maia (el martes a las 17.30 horas), Catarina D’Oliveira y Gonçalo Filipe Dilva e Maia (jueves, 17.30 horas), Nuno Franco Pires (jueves a las 18.30 horas), Idauina Borrega (viernes, 17.30 horas) y Rita Barata Silveiro (sábado, 12.30 horas).

La idea de la concejala Paloma Morcillo es que igual que a Badajoz vienen autores portugueses, en Elvas y Campomayor debe haber una «presencia constante» de escritores extremeños. «Estaremos siempre que nos llamen y a través de Eurobec está siendo más fácil».