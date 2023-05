A Cristina Campos (Barcelona, 1975) le preocupa su imagen. Es cineasta. También que su mensaje se entienda bien. Conquistó a los lectores con su primera novela, ‘Pan de limón con semillas de amapolas’, que tuvo su adaptación cinematográfica. Con la segunda, ‘Historias de mujeres casadas’, quedó finalista del premio Planeta 2022. Reconoce que presentó el escrito porque veía posibilidades y cuenta que así como cuando la nominaron al Goya el año anterior sabía «que no era para mí, con el Planeta tenía otra intuición» y no le falló. Dos de dos. No sabe si ha nacido para escribir y la prueba está en que lleva muchos años «de fracasos», porque con su primer guión tenía 24 años y no salió. «Casi llevaba 20 años escribiendo sin que nada saliera, entonces de alguna manera igual me lo merecía (el Planeta)". Puede que lo diga de broma. No lo parece.

Cristina Campos tiene otra profesión, es directora de casting de cine y la compaginaba con la escritura. Este domingo está en el paseo de San Francisco, en la Feria del Libro de Badajoz para presentar su segundo libro y firmar ejemplares a sus seguidores, que la aguardan con impaciencia. En el contacto con sus lectores ha comprobado que con este libro «hay mucha identificación, pues hablo de los matrimonios contemporáneos y muchas lectoras se están identificando con mi protagonista, con Gabriela».

Ahora está trabajando en la adaptación de esta segunda novela para una serie de seis capítulos de 40 capítulos para una plataforma «y me lo estoy pasando muy bien». Además está haciendo un podcast que se titula igual que la novela y habla «sobre la intimidad femenina y sobre nuestra sexualidad». La escritora se muestra recelosa con cómo se adapta su novela. «He hecho un ejercicio de autoficción para escribir este libro y me cuesta mucho ver a un director o a una directora hablando sobre mi intimidad. Al final he decidido que la plataforma que quiera hacerla tiene que contar conmigo para la dirección y para el guión y si no, no se hace, y no pasa nada, como tantos otros libros. No es fácil que las plataformas confíen en una directora de casting».

¿Por qué llega una mujer a ser infiel? «No sé, yo no lo he sido (se ríe). He tenido realmente un amante en la ficción. El otro día me decían que los corredores imaginan su carrera antes de llegar a la meta y les genera la misma química en el cerebro. A mí también. Yo he tenido un amante en la ficción y me lo he pasado muy bien». Aunque no lo haya vivido en primera persona, según le han confesado amigas que han sido infieles «es un viaje desgarrador, con un sexo maravilloso, pero difícil».

¿El ser humano es monógamo? «No, no. Es polígamo por naturaleza, no lo digo yo, lo dice uno de los psiquiatras que entrevisté. Es la dificultad que tenemos las mujeres de separar sexo y sentimiento la que me ha llevado a escribir esta novela».

Que los hombres no tienen. «Los hombres no la tienen. Los hombres también lo pasan mal pero tienen esa capacidad de poder hacer el amor con su amante, cerrar la puerta del hotel y volver a su casa y que no se note».

¿Cuál es el secreto para que el amor perdure? «Reírte, llevo casi 20 años casada, el matrimonio es lo que es pero todavía nos reímos, eso es importante, que seamos buen equipo».

Y a las mujeres que son infieles les diría «que disfruten de su marido y sobre todo de su amante, porque vivimos una vez».