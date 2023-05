Casi siete horas de viaje. De Murcia a Badajoz para reencontrarse con sus seguidores de ‘El mundo de Clodett’, que en YouTube se cuentan por millones. Claudia Martínez (Murcia, 2008) es una de las niñas (tiene 14 años) youtuber más famosas del panorama nacional y ayer estuvo en el paseo de San Francisco para firmar ejemplares de los libros de su serie, con el mismo título que su canal. A lo largo de los años que lleva al frente del canal, con la ayuda de sus padres, los contenidos han evolucionado, como sus libros «que ya son para gente un poco más mayor». Clodett ha crecido con Claudia y también su público. De hecho, el 13 de julio publica un nuevo libro, ‘El diario de la cripta’, que ya no entra en la serie y va destinado a lectores de su edad, con el que iniciará una nueva colección. Este salto le permite plantearse si se dedicará a la escritura. «Es posible».

El puente de un medio de comunicación a otro fue casi natural. En su canal de YouTube hace parodias con personajes que son su familia y que ella interpreta. Querían plasmarlo en un cómic para permitirse licencias que están limitadas en los vídeos. Al final, sacaron los libros con los que ha multiplicado los seguidores y su influencia. «Se agradece muchísimo, sobre todo cuando llega algún padre y te dice que su hijo está aprendiendo a leer con tus libros, es muy bonito».

A pesar de la fama, Claudia lleva esta incesante actividad «como un hobby». «Siempre he intentado llevar esto con mucha naturalidad, porque al final es eso, yo me dedico a mis estudios (tercero de la ESO) y a mis cosas y esto es como jugar al tenis, lo hago porque me gusta y para divertir a la gente, esto es secundario». Actualizar los contenidos de su canal no le supone un problema porque se organiza, según cuenta. Intenta grabar siempre los fines de semana porque de lunes a vienres tiene clases por las tardes. Su equipo son sus padres, que se han sumergido en este mundo de cabeza. Claudia sigue deseando ser actriz, como su personaje «pero tengo claro que no quiero estudiar Arte Dramático sino algo que tenga que ver con la ciencia, y en un futuro quizá poder ser actriz». Su carrera ya ha sido meteórica, teniendo en cuenta su edad.