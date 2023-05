"Se levanta la sesión deseando en esta nueva etapa la mejor de las suertes con el mayor de los cariños». Con estas breves palabras cerró ayer el alcalde, Ignacio Gragera, el último pleno de la legislatura que ahora termina. A continuación, todos los miembros de la corporación se colocaron para hacerse una foto de familia, la de la despedida. Una foto en la que han cambiado unas cuantas caras a lo largo de estos cuatro años.

El cambio más llamativo es el del alcalde. La legislatura comenzó con el popular Francisco Javier Fragoso, que a mitad de mandato cedió el bastón de mando a Ignacio Gragera, de Ciudadanos, después alcalde no adscrito, pues hace cinco meses se pasó al PP, partido por el que es candidato a las elecciones municipales.

Si se compara la fotografía de ayer con la junio de 2019, cuando tomó posesión la nueva corporación, hay más ausencias. Fragoso dejó la alcaldía y abandonó la corporación. Otros rostros que iniciaron el mandato tampoco estaban ayer sentados en la bancada del PP, la única que ha sufrido movimientos y no han sido pocos. No están Dolores Álvarez Nogués, que fue la primera en dimitir, por motivos personales. Tampoco Francisco Javier Pizarro, que aunque entró a última hora no ha durado hasta el final del mandato. Tuvo que dimitir tras dar positivo en una prueba de alcoholemia cuando conducía. Otra de las ausentes, que nadie hubiese podido prever hace cuatro años, pues era la mano derecha de Fragoso, es María José Solana, que dimitió en agosto de 2022 después de que Gragera le retirase todas sus responsabilidades cuando el PP se desdijo del acuerdo de equiparación salarial de la Policía Local, que ella había avalado.

Por estas dimisiones entraron de nuevo en la corporación, de la que se habían quedado fuera en las elecciones de 2019, Paloma Morcillo, Francisco Javier Gutiérrez y Francisco Javier Pizarro y, la última, Loli Vázquez.

Las caras de ayer tampoco serán las mismas de quienes se sienten en el salón de plenos el próximo 17 de junio, cuando se constituya la corporación que resulte de las elecciones del 28 de mayo. De los 27 concejales que forman la corporación municipal, solo 15 aparecen en candidaturas y no todos con opciones de volver a entrar. De los cuatro concejales que inicialmente tenía Ciudadanos, siguen Ignacio Gragera y Carlos Urueña, aunque con nuevo partido: el PP. En la bancada popular repiten Antonio Cavacasillas, Eladio Buzo, Juancho Pérez y la recién llegada Loli Vázquez, aunque los dos últimos no tienen apenas probabilidades (van en los puestos 16 y 17 de la lista, respectivamente, salvo que se repitiese la improbable victoria de la última mayoría absoluta de Miguel Celdrán, cuando logró 17 concejales).

Por el PSOE repiten ocho: el cabeza de lista, Ricardo Cabezas, además de Silvia González, Javier Monroy y Pedro Miranda en puestos de salida. En el 14 y el 16 van Candi Arce y Margarita de la Fuente y, en el 20 y 22, sin posibilidades de entrar, Ana Rufo y Rita Ortega. Del grupo de Unidas Podemos, la actual portavoz y única concejala, Erika Cadenas, vuelve a ser la candidata de la coalición. Como también repite el concejal no adscrito, ex de Vox, Alejando Vélez, que ha creado su propio partido, Badajoz 5 estrellas.

El pleno, de carácter extraordinario, fue, como dijo el socialista Martín Serván, un pleno «escoba» para aprobar modificaciones presupuestarias pendientes (por unanimidad) y dar cuenta de la liquidación del presupuesto, que dio pie a la oposición (incluido Vélez, que aún forma parte del equipo de gobierno) a criticar la gestión del PP. La sesión terminó sin lágrimas ni discursos de despedida. ¡Viva Andalucía!, bromearon al juntarse para la foto de familia, en alusión al discurso de Núñez Fiejóo, cuyo lapsus puso la nota de humor a un pleno que más de uno abandonó con pena.

El concejal más antiguo

Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo (PP) es el concejal que lleva más tiempo en el Ayuntamiento de Badajoz. Entró en 2008 para ocupar la vacante de José Antonio Monago y en esta legislatura ha sustituido a Francisco Javier Fragoso. El PP no lo ha incluido en la nueva candidatura.

Del ayuntamiento se lleva «una experiencia que me ha servicio para mucho, en lo profesional y en lo personal, he podido hacer amigos incluso con opiniones muy contrarias a la mía». Ha habido «sinsabores, con legislaturas «duras» como la anterior «y ésta tampoco ha sido fácil». Pero «pude vivir la época gloriosa del PP con las mayorías absolutas de Miguel Celdrán y he tenido la oportunidad de llevar áreas muy diferentes», la última, Ferias y Fiestas, con la que se ha sacado «la espinita que siempre tuve clavada», aunque «estos carnavales me hayan pasado factura, pero yo me voy con la conciencia tranquila». ‘Guti’ reconoce que echará de menos el ayuntamiento «y la posibilidad de gestionar la ciudad, ayudar e intentar solucionar los problemas a los demás». Donde se encuentre a partir de junio «seguiré haciéndolo».