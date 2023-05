La Feria del Libro de Badajoz ha vuelto a convertir el paseo de San Francisco en una gran librería al aire libre, en la que hasta el próximo 21 de mayo convivirán escritores, lectores de todas las edades y libreros. La tradicional visita a las casetas de las autoridades -este año más numerosas que otros, como en casi todos los actos que se organizan en este mayo electoral- y el pasacalles con personajes de cuentos han inaugurado este viernes por la tarde la 42 edición.

El encargado de pronunciar el pregón ha sido el escritor catalán Víctor del Árbol (Barcelona, 1968), que ha hecho un canto a la literatura, a la tierra y a las raíces, tan presentes en sus novelas. «Leer y escribir son una forma de vivir», ha defendido el ganador de un Premio Nadal en 2016 con ‘La víspera de casi todo’, cuya familia paterna es originaria de Almendralejo.

«Estoy muy emocionado», ha asegurado poco antes de dirigirse al público. Ha reconocido estar «nervioso y temblando por dentro» por dos motivos: uno porque su madre -«que es mi jueza’, ha dicho- estaba entre los asistentes; y otro, porque para él, como «hijo de extremeño», estar en Badajoz para representar lo que más apasiona en la vida, «ser escritor y la literatura», era muy especial.

Del Árbol, que ha publicado recientemente su última novela ‘Nadie en esta tierra’, ha evidenciado la necesidad de que la cultura se incorpore a la vida cotidiana «porque nos enriquece y nos hace mejores personas», afirmó. «Todo ese acervo, que en esta tierra es muy rico, de la poesía, la literatura, la pintura, la música...No nos damos cuenta del patrimonio que tenemos y eso hay que cuidarlo», ha advertido el escritor.

«Si no lees no pasa nada, pero si lees pasan muchas cosas», ha asegurado Víctor del Árbol, quien ha hecho un llamamiento a los lectores convencidos: «que hagan apostolado, que salgan a la calle y que le digan a la gente lo que se pierde cuando no lee un libro, cuando no abre un cómic, cuando no va a un concierto... Que la vida es mucho mejor si lo hacen», ha subrayado el autor, que cambió el uniforme de los Mossos d’Escuadra hace años para dedicarse a su verdadera vocación.

Reconocimiento

El alcalde, Ignacio Gragera, ha encabezado la comitiva oficial, en la que también han estado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, y cabezas de lista y miembros de las candidaturas de casi todos los partidos que concurren a las elecciones municipales. «La Feria del Libro de Badajoz es una de las mejores de España y aspiramos a que siga siéndolo», ha defendido Gragera, quien ha señalado que si esto es así se debe al trabajo del equipo de la Concejalía e Cultura y a su responsable, Paloma Morcillo, cuya labor ha querido reconocer especialmente al ser esta la última edición de la Feria del Libro en la que estará al frente.