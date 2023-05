El actor pacense Guillermo Serrano se ha convertido en uno de los habitantes del palacio ‘La Promesa’, serie de la sobremesa de la 1 de TVE en la que interpreta al pérfido Lorenzo, un militar que encuentra en la hacienda a su horma del zapato: la señora de la casa, su cuñada Cruz, otra mala malísima.

Se trata de un drama histórico ambientado en la ciudad de Córdoba en 1913, al que Guillermo Serrano se ha incorporó hace unos meses. «Ha sido todo muy fortuito», dice el actor, que estaba a punto de participar en un montaje de teatro y le ofrecieron hacer una prueba para esta serie. «Yo hice una audición con la productora para otro personaje, pasaron unos días y me dijeron que no me habían cogido para ese, pero para otro sí. Y justo coincidió que el personaje tiene un recorrido estupendo en ‘La Promesa’, y claro, me cambió todos los planes de lo que yo tenía pensado que iba a ser mi vida». Lleva rodando desde enero, pero su personaje no ha aparecido en la pequeña pantalla hasta hace apenas unas semanas. «En las series diarias se intenta rodar con un mínimo de tres meses de antelación. Mi personaje está saliendo ahora, pero esto lo rodé hace como dos meses y medio», explica Serrano.

Lorenzo es un personaje antagonista: cuñado de Cruz, la marquesa de Luján. «Es un poco el que entra a tomarle la medida a Cruz, entonces creo que aporta ese placer de que entre una persona, un villano, a la medida de la gran villana», cuenta.

El actor está disfrutando mucho con su nuevo personaje. «A mi me encanta hacer de malo, los malos son la sal, lo que le da todo el carácter al formato, hacer de malo es un placer indescriptible». Asegura que él está en las antípodas de Lorenzo, por eso «tener la oportunidad de interpretar ese espejismo de maldad te da calma, mucho placer. Luego, cuando llegas a casa, ya te has quitado la espinita del mal y puedes ser un poco más bueno en la vida», dice entre risas.

Lo que más le gusta de este tipo de papel son «unos diálogos tan bien escritos». Al tratarse de una serie de época, Serrano señala que ha tenido que adaptar su forma de hablar, «porque no puedes interpretar un texto de este nivel lingüístico como si estuvieses haciendo una cosa más contemporánea». En este sentido, afirma que uno de los retos más complicados es que hay que «poner el chip en un modo diferente. Encargarte de un material que sea de una época en la que tú no has vivido implica otra manera de moverte, de estar, de sentarte. Eso obliga a investigar», concluye el actor de ‘La Promesa’.