Alfonso Corchado perdió a su mujer hace 2 años por un cáncer de mama. Este jueves pasaba por la plaza de Minayo con Vicente Reales. No dudaron en acercarse a la mesa instalada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo de la tradicional campaña que organiza en calles y plazas de Badajoz, donde instaló 22 puntos de cuestación, entre las que se repartieron más de un centenar de voluntarios con sus huchas verdes para recoger solidaridad y generosidad a cambio de una pegatina en la solapa y la satisfacción de haber aportado un granito de arena.

«Me gustaría colaborar mucho más porque yo lo he tenido muy cerca con mi mujer y todo lo que sea ayudar...», comentaba emocionado Alfonso, quien no puede entender que la ciencia no haya descubierto descubierto aún cómo curar el cáncer, «si se han inventado seis vacunas en año y medio por el covid», lamentaba. «Esto es una ocasión para que vaya a mejor, que algún día se descubra algo que cure el cáncer, le digo a todo el mundo que colabore porque en cualquier casa lo tenemos», añadió Vicente.

En la esquina de la iglesia de San Juan Bautista, Rosa Romero abordaba con su sonrisa y su hucha verde a quienes atravesaban el paso de cebra de Juan Carlos I y casi todos se detenían. «La gente está muy concienciada con esto del cáncer, es un problema de toda la sociedad, queremos que la investigación sea la máxima posible y ayudar a la gente que tiene problemas porque el cáncer no es solo la operación, después en casa hay muchas necesidades». Rosa lleva colaborando «unos años» con la AECC. Tuvo cáncer de colon «y me han sacado para adelante, los oncólogos y la Seguridad Social hacen todo lo posible con muchísima sensibilidad».

Gracias al dinero que la AECC recauda ofrece atención a los pacientes y a sus familias, además de financiar proyectos de investigación. «Es muy importante la sostenibilidad para que todos los servicios que prestemos sigan siendo gratuitos y aunque la cuestación no es la base principal de captación de fondos, que son los socios, sí tenemos una gran visibilidad con esta campaña», apuntó Mariola Gómez, gerente de la AECC en Badajoz. Sacar tantas mesas a la calle facilita además el contacto. «A la gente le preguntas qué conoce de la asociación y su respuesta es la hucha, la hucha verde».