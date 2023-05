Un centenar de alumnos de los colegios Sagrada Familia (las Josefinas) de Badajoz y del Sagrado Corazón de Olivenza conmemoraron ayer en la plaza Alta el Día de Europa con un sencillo acto lleno de simbolismo, con el que reivindicaron los valores europeos y la oportunidad que representa formar parte de este gran proyecto común.

«Lo que no se conoce no se respeta, por eso es fundamental que los alumnos, que son el futuro de Europa, la conozcan, porque no es un cheque al portador, es mucho más», defendió María Teresa Cordero, profesora de Las Josefinas. Por eso, la conmemoración ha estado precedida de trabajo en las aulas, en las que los alumnos han podido acercarse un poco más a la literatura, gastronomía y la política de los países de la Unión Europea. Esas han sido las tareas para los cursos superiores, en los inferiores, han elaborado banderas y han puesto en el mapa las capitales de cada Estado miembro.

El acto de ayer, al que asistieron, entre otros, la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, y el alcalde, Ignacio Gragera, comenzó con el Himno de la Alegría, que interpretaron Elia y Rafa, dos alumnos del colegio Sagrada Familia. Otro grupo de estudiantes fueron los encargados de representar a cada país de la Unión Europea, luciendo las camisetas con sus respectivas banderas y su fecha de ingreso.

A los más pequeños, que llegaron cargados con sus banderines, les correspondió colocar las estrellas de la bandera europea, junto a los que otros niños posaron con cartelas para identificar los valores europeos: democracia, libertad, dignidad humana, igualdad, estado de derecho, diversidad, paz, solidaridad, justicia social y sostenibilidad.

«Para viajar a Portugal había que cruzar la frontera con la documentación y cambiar de moneda», les quiso recordar Gragera, para poner en valor que gracias al proyecto europeo esas barreras y otras muchas habían desaparecido. El alcalde destacó que frente a los discursos «antieuropeístas» está la evidencia de «todo lo que Europa nos ha aportado» y representa: «una manera de ser y de estar en el mundo».

Por su parte, la subdelegada resaltó que mientras Rusia celebrara ayer el Día de la Victoria con tintes militaristas y la invasión de Ucrania de fondo, en Europa se conmemoraba hace 73 años «que decidimos estar juntos en el mundo y seguir juntos frente a las adversidades».