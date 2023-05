El expresidente del Club Deportivo Badajoz presentó ayer su candidatura a la alcaldía pacense por Juntos x Extremadura. En el acto estuvo acompañado por sus compañeros de lista y por el cocinero Antonio Granero, candidato del mismo partido a la Junta de Extremadura. Este último presentó a Parra como «el mejor fichaje que podían hacer para Badajoz».

Al ritmo del himno de Extremadura y caminando entre el público entró Parra, que saludó efusivamente a las decenas de personas que asistieron a la cita. «Vuelvo porque me llaman, porque me quieren, y porque dejé un proyecto a medias. Tengo un compromiso con esta ciudad y su gente».

En su discurso, el candidato hizo un repaso por las políticas que pretende poner en práctica si consigue entrar en el ayuntamiento, asegurando que en Badajoz «queda todo por hacer».

Así, afirmó que construirá mil viviendas «para los más desfavorecidos a coste cero para el ayuntamiento», así como otras tantas tuteladas con asistencia para los mayores de la ciudad. También aseguró la construcción de un tanque de tormentas «para que la ciudad no se inunde más, como ha pasado este invierno».

Como ya aseguró a este diario, Parra quiere que el Carnaval «sea mucho mejor que el de Cádiz y el de Tenerife» y en referencia a la Navidad, «Vigo va a ser una tómbola al lado de las luces que tendremos nosotros». Otras medidas propuestas por este partido son una bajada de impuestos, la promesa de que «los políticos se bajarán el sueldo un 50 %», becas para jóvenes y políticas de mejora para el comercio local.

El candidato aseguró visiblemente emocionado que «Joaquín Parra no promete cosas, las hace», y que no defiende ningún color «que no sean el blanco y el negro».