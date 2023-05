Será la tercera vez que Ricardo Cabezas (Badajoz, 1974) se presente como candidato socialista a la alcaldía de Badajoz. En 2019 el PSOE fue la lista más votada pero no gobernó por la coalición que alcanzaron PP con Cs y Vox. Si ahora tampoco consigue ser alcalde, será su último intento, asegura. El 28 de mayo tendrá la gran cita. Es el día de su cumpleaños. Sea cual sea el resultado, «yo voy a celebrar la vida», dice.

-¿Por qué ha elegido el parque de Castelar para hacerse la foto?

-Porque una de las apuestas más importante en el próximo mandato será poner en valor este parque, el Infantil, Tres Arroyos y el resto de parques de la ciudad. No nos podemos permitir otros cuatro años escuchando el mantra de la ciudadanía de que las cosas no están bien cuidadas.

-¿Qué encuesta manejáis?

-La de la calle. No paro de recibir muestras de apoyo y de cariño, que ya ha terminado este ciclo, que no hay más margen para el PP y que este nuevo tiempo al frente del ayuntamiento es imparable.

-¿Se ve siendo alcalde?

-Si, claro.

-¿De un gobierno de coalición?

-Alcalde de un gobierno de mayorías estables para que no sean noticia los líos que hemos tenido estos cuatro años: dimisiones, ceses, cambios de delegaciones, cambios de alcaldía. Si tiramos de hemeroteca, los grandes titulares los han dado los líos en el ayuntamiento y no los grandes proyectos que deberían haber venido de la mano de este equipo de gobierno que dijo que iba a ser lo mejor de lo mejor y que por eso no me dejaron gobernar.

-También se veía de alcalde hace cuatro años. ¿Por qué no pudo ser?

-No pudo ser por la falta de honestidad y de palabra del entonces líder de Ciudadanos, Ignacio Gragera, que ahora está en el PP.

-Ellos dicen que ustedes le ofrecieron la alternancia y ustedes que fueron ellos y la rechazaron. ¿A quién creemos?

-Esto es bien sencillo: el que miente y traiciona es al que se le tiene que cuestionar la palabra. Yo nunca he mentido ni he traicionado a nadie. A mí y a mi partido nos dijeron que a ellos les correspondía estar dos años al frente de la alcaldía y nosotros respondimos que no. A las pruebas me remito. De todas formas, han generado un precedente muy peligroso, porque ahora cualquiera que saque algo de representación en el ayuntamiento y que dependa de él te puede pedir la alcaldía. ¿Y cómo vamos a hacer alcalde a alguien que tenga uno o dos concejales? Es tan lamentable lo que han hecho que no son conscientes. Yo voy a ser alcalde con una gran mayoría y con la estabilidad que necesita el ayuntamiento.

-En el acto del PSOE en la Alcazaba, Fernández Vara los llamó inútiles y el domingo estaba dando la paz a Gragera en Bótoa.

-Era en un momento de la ceremonia religiosa. Yo también le di la mano. Al final uno va buscando la paz consigo mismo y con los demás y en ese momento tan emotivo se dejan a un lado las discrepancias políticas y vas a lo personal. No tengo nada en lo personal contra Ignacio y el presidente Vara, tampoco.

-¿Su relación personal con el alcalde es buena?

-No tengo ningún problema. Él a nivel político hizo lo que hizo, que entiendo que le afecta en lo personal y yo estoy muy tranquilo. Puedo ir por la calle con la cabeza bien alta y sin quitarle la mirada a nadie. Él a lo mejor, no.

-La derecha está muy dividida. ¿Les beneficia?

- Yo dependo de mí mismo y de mi trabajo, que creo que ha sido muy intenso e importante en estos cuatro años. No nos hemos venido abajo ni nos hemos arrugado ni amilanado después de no poder optar a la alcaldía y creo que se refleja en la calle y en las muestras de cariño. Que se dividan o no o haya más partidos de derecha no me preocupa.

-¿Cree que la gente de la calle valora su trabajo en la oposición?

-Yo creo que sí, que hemos hecho ese control, a pesar de las trabas que nos han puesto, pues ya sabemos que este ayuntamiento es el menos transparente de España. También hemos sido propositivos con propuestas importantes como la bonificación del IBI para fomentar el autoconsumo energético, el plan de igualdad y el apoyo a los dos planes de impulso.

-¿No cree que hay asuntos en los que se deberían haber mojado más, como con la Policía Local?

-Ese problema yo no lo he generado. Siempre intento ser responsable con las cuestiones que anuncio y trabajo. Generar falsas expectativas es muy peligroso porque si no se cumplen hay decepción y cabreo. Ha ocurrido con un equipo de gobierno sin experiencia que quería quedar bien con todo el mundo y han quedado mal con la policía y con el resto de trabajadores del ayuntamiento.

-¿Como solucionaría este conflicto?

-Se necesita un nuevo catálogo de puestos de trabajo acompañado de una RPT y ahí se irán revisando los servicios, los trabajos de cada uno y se verá cuáles necesitan o no una subida. Pero soy consciente de que un policía local de Badajoz no puede cobrar menos que el de una localidad de menos de 20.000 habitantes. Vamos a trabajar por una reestructuración importante en la Policía Local.

-¿Eso resolverá el problema a corto plazo?

-Con honestidad y transparencia y sentando unas buenas bases negociadoras, con una hoja de ruta a corto y medio plazo pactada con los sindicatos, no vamos a tener ningún problema, siendo conscientes de la capacidad inversora del ayuntamiento.

-¿Cuáles son los pilares básicos de su programa?

-Lo más importante es el fomento del autoconsumo. Aliviaremos la factura en barrios con pobreza energética como Los Colorines, Gurugú, Suerte de Saavedra o las Ochocientas. Otras apuestas son recuperar el parque de Tres Arroyos, un fluviario en La Pesquera, triplicar el presupuesto de mantenimiento, trabajar para atraer proyectos empresariales importantes y un nuevo Plan General Municipal.

-¿Qué planes tienen para el Casco Antiguo?

-Se acabaron las excusas. Somos la única capital de provincia que no ha recuperado su centro histórico y no nos lo podemos permitir. Es verdad que ya está el consorcio, pero solo se ha quedado en una mera firma y una mera foto. En cuatro años no ha salido.

-Está pendiente de la diputación y de la Junta.

-Nosotros ya hemos dicho que sí.

-Pero aún no ha pasado por el pleno de la diputación.

-Los trámites son los que son y si se tiran cuatro años para montar un estatuto. Quien tiene que liderar esto es el ayuntamiento y no ha habido una apuesta firme y decidida para que el consorcio funcionase en este mandato. La Junta y la diputación hemos ido acompañando, pero la iniciativa es del ayuntamiento. Mandaron mal los estatutos, en la diputación y la Junta los echamos para atrás porque había lagunas. Han sido errores administrativos que se podrían haber salvado hace mucho tiempo.

-¿Cómo se desbloquea la paralización de la piscina de la margen derecha?

-Lo venimos anunciado desde el minuto uno: se sacó mal la licitación. Ahora hay que devolver los 2 millones a la Junta más el 3% de intereses porque así lo establece la ley de convenios entre administraciones públicas. Hay que devolver el dinero y yo espero volver a firmar otro convenio con el presiente Vara en el que nos devuelva esos 2 millones, sacar una nueva licitación y que la piscina sea una realidad cuanto antes. No me voy a comprometer a fechas, porque se han cometido tantas tropelías, se ha mentido tanto.

-Se presenta a las elecciones Joaquín Parra, ¿qué le parece?

-Todo el mundo tiene derecho a presentarse a las elecciones y la ciudadanía decidirá en quién deposita su confianza.

-Antes eran amigos, ¿no? ¿Lo siguen siendo?

-Yo siempre tengo una buena relación con el señor Parra porque en su día mi apuesta era por la institución, por el CD Badajoz, no por la persona. Independientemente de sus vicisitudes personales y con la justicia yo no he venido a este mundo a juzgar a nadie. En su día la justicia resolverá. Mi relación es cordial.

-¿Tal cordial como antes de que tuviera problemas con la justicia?

-Cuando entró en prisión dejamos de tener relación.

-¿Cree que obtendrá representación municipal?

-No lo sé.

-En la presentación de su candidatura pidió perdón a Fernández Vara, ¿qué problemas han tenido?

-Yo soy muy exigente con el gobierno de la Junta y con los consejeros y a veces lo he sido más de la cuenta.

-¿Se ha sentido apoyado por el secretario general del partido?

-Siempre.

-¿A qué viene ahora rescatar la herencia de Manolo Rojas después de tanto tiempo?

-Lo he dicho: si comparamos todo lo que se puso en marcha en la época de Manolo Rojas con estos 28 años de gobierno del PP, es que no hay color. Las comparaciones son odiosas. En estos 28 años se han hecho el desdoblamiento de Pedro de Alvarado y la jefatura de policía de Valdepasillas. Con Manolo Rojas, el puente de la Autonomía, la planta potabilizadora, 200 viviendas en la Luneta, 450 en Suerte de Saavedra, la Granadilla, la FMD, Ifeba, la Universidad Popular, el Carnaval. Son proyectos que dejaron huella en la ciudad.

-También hubo sombras. Tanto es así que tuvo que dejar de ser alcalde.

-Yo siempre tengo muy presentes los errores que mi partido haya podido cometer. Nosotros los reconocemos para no tropezar dos veces con la misma piedra.

-¿Qué les pasa con Gabriel Montesinos? Se han olvidado de él en el cartel de la exposición de los 40 años de Manolo Rojas.

-Porque nunca fue candidato.

-Tomó las riendas del ayuntamiento en un momento difícil.

-Los comisarios de la exposición son Gopegui y Pepe González. En una asamblea del partido pedí que aquellos que tuvieran fotografía de la época de Manolo Rojas y de Gabriel Montesinos las pusiesen a su disposición. Ellos han seguido ese criterio. Yo no he tenido nada que ver. Cuando vea la exposición, si en algo se ha sentido molesto, seguro que se le quita. De hecho tiene una fotografía en la sede del partido que se va a quedar para la historia. Luego vendrá la mía (se ríe).

-Ha presentado una candidatura muy renovada, ¿por qué?

-Porque había compañeros que llevaban bastante tiempo y en la oposición se trabaja mucho y de manera ingrata. Era el momento de renovar la candidatura, manteniendo a algunos compañeros con experiencia en este mandato y dar paso a gente con una trayectoria muy brillante en lo profesional y en lo social. Es una candidatura en la que todo el mundo se puede ver representado.

-¿Por qué no está Luis Tirado?

-Va a la Asamblea de Extremadura.

-Ya, pero ¿por qué?

-Porque el PSOE de Badajoz necesita tener a compañeros en puestos importantes de decisión y la apuesta por Luis va en esa dirección, de tejer alianzas.

-Si gobiernan, ¿se liberarán todos los concejales?

-No. Tendremos menos liberados que el actual equipo de los líos. No puede ser que este sea el equipo de gobierno más caro de la historia de la democracia en el ayuntamiento. 2 millones de euros en comparación con el anterior mandato. No nos lo podemos permitir y además no se lo merecen.

-¿A Badajoz le irá mejor con la Junta y el Gobierno central si en el ayuntamiento gobierna el PSOE?

-Es fundamental que en el Gobierno de España, la Junta y el ayuntamiento se pueda disfrutar del mismo signo político porque sería un impulso tremendo. En estos años el ayuntamiento ha sido una isla y entendían que era la mejor forma de hacerse valer. Pero se han perdido muchísimas oportunidades.

-¿No cree que su cargo como vicepresidente de la diputación ha lastrado su dedicación municipal?

-No, al contrario. Hemos puesto en funcionamiento proyectos tan importante como el Hospital Centro Vivo. Esa apuesta que ha hecho mi partido para que yo fuese vicepresidente se ha visto reflejada en este proyecto. Además he adquirido una experiencia muy importante. He coordinado el área de Asistencia a Municipios y Cooperación y ha sido un aprendizaje que he puesto a disposición de mi labor de oposición y, lo más importante, para mi labor de gobierno.

-¿Tiene más trajes y corbatas que hace cuatro años?

-No, igual, incluso menos porque he engordado (se ríe).

-Si no gana, si no logra ser alcalde, ¿serán sus últimas elecciones?

-Creo que sí. Yo no puedo seguir resolviendo problemas desde la sombra. En estos cuatro años, la mayor parte del tiempo en la oposición la he dedicado a resolver problemas a asociaciones de vecinos, culturales, clubes deportivos. La gente tiene que ser consciente de que si de verdad les gusta mi trabajo y el servicio que les he prestado sin gobernar, deben entender cómo se podría hacer estando al frente del ayuntamiento.

-¿Se quedaría otros cuatro años en la oposición?

-Sí, pero sería una cuestión que hablaría con mi partido.

-¿Sería decepcionante?

-Claro que sí. Me he dedicado en cuerpo y alma y cuando algunos pensaban que me habían matado a nivel político hace cuatro años, he demostrado todo lo contrario. Incluso he intensificado mi presencia y mi trabajo en la ciudad.