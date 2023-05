Erika Cadenas (Badajoz, 1976) encabeza la candidatura de la coalición Unidas Podemos al Ayuntamiento Badajoz, de cuyo grupo municipal es la única concejala en este mandato, en el que se estrenó en la corporación.

-¿Por qué ha elegido la plaza de San Andrés para la foto?

.Confluyen varias causas importantes para mí. La primera es la memoria y el feminismo. Aquí vivía Matilde Landa, una mujer republicana, luchadora, que defendió la democracia y es una referente pacense para la que nosotras pedimos una placa en la que fue su casa. También aquí, en López Prudencio, vivieron mi madre y mi abuela con mis tías. Eran siete hermanas y jugaban en esta plaza. Por lo que ellas fueron, yo estoy aquí ahora. Además, esta plaza me sirve de paradigma de la mala gestión del PP en el ayuntamiento con la protección del arbolado y las zonas verdes de la ciudad. Antes era una plaza fresca con árboles frondosos y ahora está sin una sombra, con las temperaturas que tenemos en Badajoz.

-En 2015 Podemos obtuvo 3 concejales. En 2019 solo uno. ¿Qué resultados esperáis el 28 de mayo?

-Sondeos propios no manejamos porque nuestros recursos son humildes. Hemos visto encuestas de otros partidos, que ponemos en cuarentena porque con nosotras nunca aciertan. Tenemos buena previsión. En 2019 nos quedamos a escasos 300 votos para conseguir el segundo concejal, que nos hubiese dado la gobernabilidad con el PSOE. En esta ocasión, con el buen trabajo que hemos hecho en el ayuntamiento, con una sola concejala con muy pocos recursos, la gente va a saber valorarlo. Además estamos viendo que a la izquierda del PSOE solo está Unidas Podemos. Hemos conseguido aglutinar a todas las fuerzas de izquierda con un trabajo para llegar a consensos y acuerdos. Sin embargo, a la derecha hay un amplio espectro de partidos y creemos que el voto va a estar más repartido. Eso nos va a dar la posibilidad de llegar a acuerdos con el PSOE y entrar a gobernar como coalición seguramente.

-¿Asegura su apoyo al PSOE? ¿Con qué condiciones?

-No firmamos cheques en blanco. No me gusta hablar de líneas rojas porque nosotras siempre vamos a las negociaciones en positivo, en constructivo. Las llamo líneas moradas. El PSOE nos va a encontrar en la defensa de los servicios públicos, en parar las desigualdades, el derecho a la vivienda, el patrimonio y la cultura y en el apoyo al comercio y a los autónomos. En todo eso estoy segura de que nos vamos a poner de acuerdo. Sabemos que el PSOE tiende a girar un poquito a la derecha si no está Unidas Podemos tirando de él. Eso es lo que no queremos. Queremos que haya un verdadero cambio en el Ayuntamiento de Badajoz y que se hagan políticas municipales para la mayoría.

-Ha sido su primera experiencia en el ayuntamiento. ¿Cómo ha visto el nivel?

-(Se ríe) Lo que se ha visto en el Ayuntamiento de Badajoz en estos cuatro años de mandato ha sido un esperpento. Surrealista. Una alcaldía que se ha partido a cachos, retorciendo los procesos democráticos.Hemos visto cómo se ha convertido en un nido de tránsfugas. Tuvimos el primero en el señor de Vox y lo más lamentable es que hayamos tenido al final a este alcalde que se ha pasado al PP, rompiendo el acuerdo de gobierno pactado, quedándose el acta y traicionando a sus compañeros de Ciudadanos. El pacto antitransfuguismo lo firmaron el PP y Cs y ambos lo han incumplido. Quien lo incumple está cometiendo un acto de corrupción y hay que decirlo bien claro.

-¿Cómo ha vivido los ataques del exconcejal de Vox?

-Fue duro al principio. Yo no era una mujer procedente de una tradición política ni de ningún partido. Era una ciudadana más, comprometida con querer cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente de nuestra ciudad. Por eso me animé a liderar este proyecto. Entrar en el ayuntamiento y encontrarte un ‘trifachito’ tan reaccionario, tan agresivo, con esa violencia machista, porque hay que llamarla así: he sufrido ataques machistas. Fue duro al principio, sobre todo cuando en el debate se expone a miembros de tu familia y cuando recibes amenazas en redes y en la calle porque hay una persona que utiliza su altavoz político y mediático para alentar a las hordas contra ti. Aunque yo no he tenido ningún miedo y he seguido para adelante. Todos estos ataques sólo me han servido para hacerme más fuerte y para, con más motivo, pensar que hay que seguir luchando contra esta extrema derecha reaccionaria.

-¿Esperaba que el alcalde se pasase al PP?

-No lo esperaba pero tampoco me ha extrañado. Este alcalde no es de fiar. Miente y engaña sistemáticamente, no solo a la oposición sino a toda la ciudadanía. Vecinos y vecinas que han ido al pleno a reclamarle y no ha tenido pudor ninguno de mentirles en su cara. Los intereses de Gragera siempre están por encima de los de la ciudadanía. Su ideología no es de izquierda ni de derecha. Su ideología es forrarse y por agarrarse al sillón va a pasar por encima de quien sea.

-¿Cuál ha sido la aportación de Unidas Podemos en esta legislatura en el ayuntamiento?

-Hemos hecho un gran trabajo con pocos recursos y una sola concejala. Hemos sabido llegar a acuerdos con otros grupos políticos. Hemos presentado iniciativas de sentido común que no podían rechazar porque eran para el bien de la ciudadanía. Propuestas como la ordenanza de protección del arbolado, el Reglamento de Participación Ciudadana y el Plan de Igualdad, el programa de control de las colonias felinas, el consejo de las mujeres, el de los mayores y el del Carnaval o la moción para la reducción de los plásticos y la sostenibilidad en el ayuntamiento. También pedimos los baños públicos en el río y fuentes en los parques, acuerdos a los que llegamos con el alcalde con el anterior Plan de Impulso y que no ha cumplido.

-¿Cree que los ciudadanos perciben ese trabajo?

-A nosotras nos cuesta un poco más que se conozca lo que hacemos. Siempre estamos peleando esa visibilidad. En los medios no tenemos, por supuesto, el mismo altavoz que el ‘trifachito’ que gobierna. Pero sí tenemos nuestras formas de comunicarnos. Quiero poner en valor el trabajo militante y voluntario, altruista, de mis compañeros y compañeras. La gente dice que todos los políticos son iguales y no es cierto.

-¿Que seáis una coalición resta operatividad al grupo?

-Creo que no. Izquierda Unida y Podemos hemos trabajado muy bien. Defendemos los mismos principios e intereses. Ha sido muy fácil y queremos dar continuidad a todo lo que hemos conseguido.

-¿Cuáles son los pilares de vuestro programa?

-Queremos un Badajoz con derechos. Que los servicios públicos, las infraestructuras y las dotaciones lleguen a cada barrio y a cada poblado. Ponemos a las personas en el centro. Un Badajoz para vivir: sostenible, accesible, que cuide sus zonas verdes, sus árboles y sus animales. Un Badajoz con futuro que dé oportunidad a los jóvenes con empleos dignos, con instalaciones deportivas en buenas condiciones con actividades de ocio, cultura y tiempo libre. Que cuide a los niños, con parques inclusivos y bibliotecas en todos los barrios. Un Badajoz democrático y participativo con un reglamento que se desarrolle. Que cuide de sus autónomos, de su comercio, de su patrimonio y que la cultura llegue a todos. No queremos prometer la Luna sino medidas realizables. El tiempo de prometer se acabó y ahora es necesario comprometerse con lo importante y con las personas.

-¿Por qué es más difícil movilizar al electorado de izquierda?

-El electorado de izquierda es más crítico y castiga cuando algo no le gusta. Es verdad que nos influye mucho lo que pasa a nivel estatal. Me da mucha rabia porque creo que en los municipios, sobre todo en Extremadura y en Badajoz, desde Unidas Podemos hemos hecho un trabajo enorme, con un esfuerzo de llegar a acuerdos, sobre todo militante. Me da rabia que se diluya con las noticias que vienen de Madrid. Estamos en Badajoz, somos personas que amamos a Badajoz y queremos luchar por tener una ciudad más amable, más justa y donde se pueda y se quiera vivir.

-La ley del sí es sí os va a perjudicar.

-Creo que ha habido mucho ruido con esta ley. Al final lo que no queríamos que sucediese desde Unidas Podemos es que las mujeres perdamos derechos. Pero de cara al 28 de mayo deberíamos poner el foco en las políticas municipales. Hay muchas personas en Badajoz que lo están pasando mal y muchos barrios abandonados. Nosotros queremos acabar con todo eso, trabajar y centrarnos en Badajoz.