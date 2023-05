La periodista y escritora catalana Anna R. Alos presenta su nueva novela ‘Llámame Teresa’ en la Librería Colón hoy a las 19.00 de la tarde acompañada del actor Carlos Tristancho.

En la obra, que está basada en hechos reales, narra la historia de una joven que ejerció la prostitución por deseo propio a comienzos del siglo XX y a la que nadie, ni hombres ni mujeres pudieron someter. La escritora conoció a la protagonista durante su infancia en Pueblo Nuevo, un barrio de Barcelona, pero hasta que no creció no supo a qué se dedicaba, y años después decidió contar su historia. Aunque se basa en una historia real, 'Llámame Teresa' también cuenta con personajes ficticios que dan forma al relato, como Verónica, amiga de la protagonista, que fue creada por el pensamiento de la autora de que «se puede estar sin pareja y sin muchas cosas en la vida, pero no sin amigas», explica. Las mujeres de las que se habla en la novela tienen un denominador común, «consiguen sus objetivos sin destruir a los hombres, simplemente los esquivan, porque están en una época en la que la mujer vale menos, y tienen que luchar por su posición en la vida, y su perspectiva era esquivar a los hombres», señala Anna Alos.

La autora se encuentra muy ligada a Extremadura, «siempre que puedo me escapo a Badajoz porque me encanta», asegura. Además cuenta que la parte final de la historia la escribió entre la capital pacense e Ibiza, «es una novela viajera», dice entre risas.