La brecha de la muralla en la calle Hermanos Merino se cerrará por completo en altura y se dejará abierto un acceso peatonal con dintel recto de piedra en ángulos de 90 grados en lugar de corvado y, en la parte inferior , una rampa para salvar el desnivel con el foso. Sirva esta descripción de aclaración para quienes dudan del resultado final de esta obra inacabada, de la que informó ayer el concejal de Patrimonio, Jaime Mejías.

Este concejal aplaude la preocupación y el interés ciudadano por el patrimonio histórico de su ciudad «porque eso es bueno», pero no comprende que haya grupos políticos municipales, como el socialista, que «levanten falsos testimonios» sobre cómo va a quedar esta obra, pues existe un proyecto aprobado por la Comisión de Patrimonio que se está respetando. En este sentido, el concejeal aduce que a los responsables del proyecto no se les ocurriría, después de haber decidido cerrar esta brecha, la primera de cuantas se hicieron en los años sesenta, dejar la abierta como está en estos momentos, pues la obra no está terminada. El concejal lamenta además que desde el grupo socialista no se hayan dirigido a él para pedirle información, antes de criticar esta actuación.

Sí se ha dirigido a Mejías la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, a cuyos responsables el concejal de Patrimonio ha confirmado que la brecha se cerrará con dintel y piedra. Una solución que, sin embargo, este colectivo no comparte, pues defiende que debería hacerse con arco escarzano (corvado) y vano remarcado, como se hizo en la Puerta de Carros.

Mejías calcula que el trabajo arqueológico para el cierre de esta brecha de la muralla y la colocación del dintel estará terminado en un mes, a principios de junio, según ha confirmado al concejal la empresa adjudicataria, Ferrovial. Pero el proyecto completo del corredor verde de la calle Estadium no concluirá hasta principios de septiembre, teniendo en cuenta que incluye el ajardinamiento, que no se puede sacar adelante ahora debido al aumento de las temperaturas. El concejal confía en que el ayuntamiento siga cerrando brechas de la muralla, como anunció el alcalde en la presentación del programa electoral del PP.