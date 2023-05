Si el PSOE gobierna y Fundación CB no sigue adelante con el proyecto de construir su sede junto al Museo de la Ciudad, el Ayuntamiento de Badajoz le comprará el solar para levantar en este espacio un edificio que albergue las Escuelas Municipales de Música, la banda y la Concejalía de Turismo. Si Fundación CB siguiese adelante, el PSOE lo plantearía en la sede actual de la Escuela Oficial de Idiomas, que se va a trasladar al Hospital Provincial.

Así lo anunció ayer el candidato socialista a la alcaldía pacense, Ricardo Cabezas, que compareció en la calle Encarnación, donde denunció que de las 52 capitales de provincia, todas salvo Badajoz han recuperado sus centros históricos. «Badajoz, los vecinos del Casco Antiguo y los turistas no se lo merecen», lamentó.

En concreto, Cabezas recordó que en 2010 el ayuntamiento hizo un estudio que puso de manifiesto que la calle Encarnación «era la peor» del Casco Antiguo, situación que no ha superado en la actualidad. La calle está cortada, como la de San Atón, desde 2014. El ayuntamiento compró una casa abandonada para completar la manzana para hacer una plaza y un edificio dotacional. Tuvo que adquirir dos casas más, «pero no han movido ni un solo ladrillo», pues la calle sigue igual. El PSOE no quiere un edificio dotacional sino viviendas protegidas para jóvenes. Según explicó, el programa del PSOE incluirá un ‘plan de choque’ para el centro histórico.