‘Fotosíntesis’, ese «proceso mágico de las plantas en el que empieza la vida y el cual nos proporciona los alimentos» da nombre a la nueva exposición del pintor Ramón de Arcos (Don Benito, 1952), a través de la cual quiere «poner en valor la agricultura y la seguridad alimentaria como un hecho de la humanidad que debemos reivindicar y que no podemos dejar que nos lo arrebaten de ninguna manera», señala.

La exposición consta de unas 25 obras inéditas, creadas en exclusiva para esta ocasión. Se trata de acrílicos sobre lienzo dedicados especialmente al paisaje agrario. «Se han puesto en primer plano los cultivos que son frecuentes y que dan de comer, el trigo, la cebada, las patatas, el arroz, el maíz…», señala el autor. La base de la creación de estas muestras es «destacar la relevancia del paisaje humanizado, de transformación de la superficie de la tierra para producir alimentos, porque hemos perdido de vista que el milagro diario de llenar los supermercados y de que comamos tres veces al día se debe a la agricultura, ese es el mensaje que lleva detrás mi exposición». Se muestran obras de cultivos en planos próximos y un poco más lejanos, paisajes de la tierra modificada, de campiñas de cereales o campiñas de cultivo, y se complementa con un pequeño número de bodegones, «que completan un poco el cierre, la tierra modificada, el cultivo y finalmente todo acaba en los alimentos que consumimos diariamente», explica.

Ramón de Arcos es Ingeniero Técnico Agrícola y Biólogo, algo que claramente ha influido en sus obras, y en concreto, en esta exposición. «Siempre me han interesado los cultivos, pero claro, tienen ese punto de monotonía que los hace poco atractivos desde el punto de vista de la creación artística», cuenta. Asegura que para él la creación de estas piezas fue un desafío. «Creo que tienen también una belleza plástica y es como un reto, ya que son más atractivas de entrada o conceptualmente otras cosas, pero ¿Por qué la agricultura y las plantas cultivadas no tienen también un valor estético y plástico?. Este fue el empeño y el esfuerzo, y al final me he sentido satisfecho de hacerlo».

La idea de estas piezas surgió de una propuesta que le hizo la Diputación de Badajoz al autor. Le ofrecieron preparar una exposición para el Hospital Centro Vivo hace poco más de un año. Las obras de Ramón de Arcos se pueden visitar hasta el día 11 de junio en la sala de exposiciones Vaquero Poblador de este edificio.