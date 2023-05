«Seamos capaces de hacer de Badajoz lo que siempre soñó Manolo Rojas». Con este mensaje cerró ayer su intervención el expresidente de la Junta y ex secretario regional del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante la inauguración de la exposición que el partido ha dedicado en su sede a su primer alcalde, cuando se cumplen 40 años desde su llegada a la alcaldía (1983-1991).

Con recortes de periódicos de la época y fotografías, la exposición, comisariada Luis Ángel Rui de Gopegui, hace un recorrido por los logros del gobierno socialista que representó Rojas con su carisma incuestionable: la universidad popular, la institución ferial (Ifeba), la construcción de viviendas sociales, la apuesta por el deporte de base o la propiedad municipal del teatro López de Ayala tienen la firma del primer alcalde socialista en esta exposición, que está encabezada por su busto y un gran panel en el frontal con la foto de Rojas a la izquierda, a la derecha la del actual secretario general y candidato a la alcaldía, Ricardo Cabezas. Pasado y futuro. Y, debajo, los retratos de todos los candidatos socialistas a la alcaldía: Ricardo Luengo, Eduardo de Orduña, Francisco Muñoz y Celestino Vegas. Falta . El motivo, según explicaron, es que nunca fue candidato, aunque sí alcalde, pues sucedió a Rojas cuando dimitió.

El acto de inauguración, al que asistieron socialistas históricos, exconcejales y excandidatos, también la viuda de Rojas, Marisol, lo abrió José González Serrano, que fuese concejal con Manolo Rojas, quien destacó el enorme legado del alcalde socialista en su ciudad.

Por su parte, Ricardo Cabezas comentó que con esta exposición se ha querido poner en valor el trabajo y los logros conseguidos con el gobierno municipal socialista y apuntó que se trata de una actividad más de los actos conmemorativos por el 110 aniversario del PSOE de Badajoz, desde el 31 de agosto de 1933. Al acto también asistió el secretario provincial, Rafael Remus, quien hizo hincapié en la capacidad que tuvo Manolo Rojas de transformar a Badajoz en una ciudad «soñadora», cargada de proyectos para convertirla en la capital del suroeste español. «El PSOE se siente muy orgulloso de su pasado», recalcó.

Por su parte, Ibarra habló del don que tenía el alcalde socialista para «emocionar». Porque, según el expresidente de la Junta, «la política consiste en emocionar». En su opinión, el candidato no tiene que contar qué calles va a arreglar o las farolas que va a colocar, pues se da por hecho que solucionará estos problemas. Por eso, el valor de quien aspira a alcanzar la alcaldía es su capacidad de emocionar, como lo hizo Rojas, con el baloncesto, con el fútbol o con el Carnaval. «Emocionar es decir que vas a hacer una ciudad donde los barrios se equilibren». Ibarra no olvido mencionar el ‘caso Matías Ramos’, que acabó con la etapa socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y que, según dijo, «ya hemos purgado». Para terminar pidiendo a la gente «que no vote con las tripas».