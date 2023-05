Tres elecciones municipales, tres candidatos distintos para el Ayuntamiento de Badajoz. El primero, Luis García- Borruel, se fue minutos antes de que lo echasen. El segundo, Ignacio Gragera, ha dejado al partido que lo alzó a la alcaldía para unirse al PP. Ciudadanos no desfallece y presenta a una mujer como cabeza de lista: la periodista Ángela Roncero (Badajoz, 1971), que elige el monumento a la riada del parque de la Legión para la foto que acompaña esta entrevista.

-¿Por qué este lugar?

-Porque es un parque espectacular. Creo que nos estamos centrando en el parque del río abandonando otros. Tengo especial cariño al homenaje a las víctimas de la riada. En aquel momento yo trabajaba como periodista. Aquella noche no me enteré de nada y por la mañana escuché a Maite Carrasco en la Ser contar lo que había sucedido en Badajoz. No daba crédito. Cogí mi coche, me dirigí a Canal Cutural Badajoz y vi una ciudad vacía, los contenedores caídos y árboles partidos, pero no sabía lo que encontraría cuando empecé a trabajar. Viví todo en primera persona los días siguientes. El homenaje es a todas las familias, que son la base del proyecto renovado de Cs: trabajar por y para las familias.

-No llega en el mejor momento de este partido.

-Lo sé.

-¿Qué la ha llevado a tomar esta decisión?

-Los vientos no soplan a favor pero las isobaras son cambiantes. Lo que hoy sopla para un lado mañana sopla para otro. Lo más fácil es jugar a caballo ganador, pero soy una persona valiente y tenaz. Me impulsan los míos y los tuyos.

-Trabajó codo con codo con Ignacio Gragera. ¿Qué pasó?

-Ignacio entró en el grupo municipal cobrando como asesor jurídico a través de David Salazar. Alguien decidió que era el mejor candidato. No lo conocíamos ni estaba afiliado en ese momento. Todos hicimos piña con él. Durante toda la precampaña y la campaña no tuve vida, trabajando por un proyecto y por alguien en quien confiaba y merecía mi lealtad. Durante cuatro años he sido personal de confianza en el ayuntamiento. Llevo mucho en política, fui jefa de prensa del PP y los conozco a todos, ahora menos con las listas renovadas.

-¿Esperaba que se fuese al PP?

-Yo sí. Pero ninguno de mis compañeros. Yo lo esperaba porque todo se mastica. Cuando estás dentro lo ves muy claro. Dos meses antes de que Ignacio accediera a la alcaldía me volqué con las pedanías, porque así se pactó. Los alcaldes pedáneos dependen del alcalde. Yo acompañé a alcaldables pedáneos que tenían que haber tomado el relevo con lágrimas en los ojos. Fue la primera de las traiciones. El PP no estaba dispuesto a soltar las pedanías. Del congreso de abogados del Estado con Martínez Almeida me enteré de un día para otro. Como ese detalle, miles. La noticia de su marcha al PP saltó el 13 de diciembre y el día 11 habia estado en la comida de afiliados de Cs fumándose un puro y todos le preguntaron qué había de cierto en los rumores. Dos días antes negaba la mayor. Conociéndolo como lo conozco, le dije que quien peor lo pasó el día que María Guardiola dio la noticia fue él, porque le gusta manejar sus tiempos; esto estaba hablado pero tenía una estrategia para debilitar a Ciudadanos y entonces dar el salto: se la jugaron, así funciona el PP.

-¿Cómo es ahora su relación con Gragera?

-Es de las pocas personas que no me felicitó. Me despedí de él cuando le pedí el cese, porque me estaba costando la salud. Me costó una semana de llamadas para comunicárselo y nunca tenía tiempo. En un acto de Plena Inclusión me saludaron Vara, Ricardo Cabezas, Miguel Ángel Gallardo y yo fui la que se acercó a Ignacio. Sus únicas palabras fueron: anda que te has metido en este lío. Mi respuesta fue: el mismo en el que me metí para trabajar contigo cuando te metiste tú. Es cordial cuando nos vemos en debates, pero es un postureo cordial.

-¿Cree que los electores le perdonarán el transfuguismo?

-Por desgracia los votantes están acostumbrados a la corrupción y el transfuguismo es una forma de corrupción, más en este caso. Lo llamo evolución natural, porque todos tenemos derecho a cambiar. Yo hasta pedí el cese en Cs cuando ocurrió lo de Badajoz, porque no me representaban esos valores. Hay una parte del electorado que se lo va a perdonar porque son fieles a las siglas. En Badajoz le pasará factura porque con su transfuguismo, su hermetismo y su no dar la cara, Ignacio no sólo ha perdido a los afiliados de Ciudadanos y a sus entornos sino a todos los votantes, más de 7.600 votos que nos llevaron a conseguir 4 concejales y a tener la alcaldía. Son muchos votos en una ciudad como para traicionarlos de la noche a la mañana. Porque Ignacio no nació siendo alcalde, Ciudadanos Badajoz hizo de Ignacio Gragera un alcalde. Los votantes que apostaron por Ciudadanos, hicieron de un abogado del turno de oficio un alcalde de la ciudad.

-Se ha echado en falta contundencia por parte de Cs a la hora de reivindicar el acuerdo con al PP para la alternancia en la alcaldía.

-Correcto. Todo esto viene de un proceso: quién negoció y qué se negoció. Quizá detrás de ese acuerdo había algo más.

-¿Algo como qué?

-De una semilla que siembras hoy no crece un olivo al día siguiente del que sacar cosecha.

-¿Cree que estaba amañado?

-Si no lo estaba ya, se ha venido amañando por el camino. Todo se veía. He tenido que ir cortando tela de araña que se había creado en torno a Ciudadanos en esta ciudad para que este partido no pudiera presentarse. Se ha regenerado el partido desde aquel del que todos los que tenían pensado irse, no contaran con la opción de Cs para que nadie les pusiera la cara colorada. Estamos donde teníamos que estar, siendo la mosca cojonera de un alcalde popular a día de hoy, que se ponía colorado cuando nos veía llegar. Ciudadanos no está muerto. A Cs lo han querido asesinar en Badajoz, pero no sabían que solo estaba herido. Nos hemos curado las heridas y estamos más convencidos y más firmes. Perdonamos porque desde el rencor no se puede trabajar. Pero quien traiciona a los suyos, a sus votantes y a quien lo ha puesto ahí, qué no va a hacer con el resto de los ciudadanos de Badajoz.

-¿Qué resultados manejáis en el Ayuntamiento de Badajoz?

-Estamos en un momento en el que el nuevo Cs se está presentando. No hemos sabido llevar una política de comunicación. Ha habido cosas que el bipartidismo ha querido que calaran porque necesitan el espacio de centro. Son los que han dicho que estamos muertos, pero no lo estamos. Nos hemos tenido que reestructurar desde enero y vamos subiendo en muchas ciudades. En la Asamblea de Extremadura vamos a estar y si es así es porque tendremos representación en municipios. Yo quiero ser alcaldesa. Badajoz se merece la primera alcaldesa. No porque yo sea una feminista radical. Las mujeres sabemos gestionar, desde la economía de nuestro hogar. Es ampliar esa gestión a la casa de todos. Y tengo a un gran equipo detrás. Estoy convencida de que voy a ser necesaria.