Las obras de urbanización que acomete el Ayuntamiento de Badajoz a través de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) en El Campillo avanzan, aunque a simple vista al asomarse a los huecos del vallado que rodea el área que abarca la que fue una de las zonas más degradadas del Casco Antiguo de Badajoz sólo se vean montones de tierra y piedra. Cuando quien conoce el terreno explica qué se ha hecho hasta ahora, se ve que el nuevo Campillo está trazado. El concejal de Vías y Obras y Urbanismo, Carlos Urueña, calcula que las obras pueden prolongarse 8 meses, con lo cual, podrían estar terminadas a finales de este año o principios del siguiente. El Campillo se convertirá en un nuevo espacio urbano. «Esta es una de las obras más grandes que hemos hecho en el ayuntamiento», reconoce el concejal. «De las más grandes y complicadas», por el movimiento de tierras, recalca.

La obra de urbanización de El Campillo, adjudicada a la UTE del mismo nombre por 2.192.538 euros, comenzaron a mediados de febrero con un plazo de ejecución de un año. La actuación abarca una superficie de 12.600 metros cuadrados entre las calles Campillo, Castillo, Peralillo, San Lorenzo, Brocense, Costanilla y Jarilla. El proyecto contempla una nueva plaza y la apertura de la calle El Toril. El ayuntamiento acaba de recibir 1,2 millones de los fondos Next Generation para esta obra ya en marcha, que se sacarán de esta actuación y se destinarán a otra, confirma Urueña. Los trabajos de urbanización consisten en el movimiento de tierras y la instalación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua, gas, distribución de electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público, pavimentación, jardinería con riego y mobiliario urbano.

Los primeros dos meses de trabajo se han dedicado al movimiento de tierras, casi todo roca, que además es «muy dura» (azul, la llaman): hasta 6.000 metros cúbicos. El terreno sobre el que se está actuando presenta pendientes «muy complicadas», del 11 y del 14%, que hubo que recalcular tras la excavación arqueológica. El problema de esta roca, según el jefe de obra, José Manuel Parejo, es que no se parte. El movimiento de tierras es la fase más prolongada y costosa del proyecto.

De momento se está actuando en lo que serán las calles, no en la parcela donde se construirán las 35 viviendas previstas en la parte más cercana a la torre de Espantaperros, donde la arqueología ha sobrepasado la cota de la planta más baja de manera que podrán tener garajes. No ha sido así en otras 6 viviendas de otro de los proyectos que resultaron del concurso de ideas del Colegio de Arquitectos de Extremadura (Coade), que está pendiente de que Patrimonio dé el visto bueno al modificado del proyecto. Las 35 viviendas no se empezarán hasta que no terminen las obras de urbanización.

Además de toda la superficie excavada en El Campillo, la urbanización abarca las calles Brocense y San Lorenzo, donde se cambiarán todas las redes y se colocará plataforma única. El saneamiento de esta calle se ha tenido que modificar porque estaba muy profundo, para evitar levantar toda la calzada durante la obra. «Es muy difícil trabajar en calles estrechas», apunta el concejal. Es así para no tener que cortar el acceso a las viviendas habitadas, lo que ralentiza los trabajos. «La obra tiene complicaciones que no se dan en un zona nueva de calles anchas», apunta Elena Olea, de la Oficina de Rehabilitación de Inmuba.

Se da la circunstancia además de que las instalaciones de este entorno estaban ajustadas a muy pocas viviendas. Para la electricidad habrá que instalar un nuevo transformador, que se reubicará y soterrará, intentando que el corte de suministros afecte lo menos posible al vecindario. Todos los implicados en el proyecto de El Campillo están convencidos de que saldrá adelante y significará un antes y un después. «Esto en un par de años está», comenta optimista Urueña.

EMPEDRADO / Entre las tareas más llamativas de esta ambiciosa actuación está el proceso de conservación de un empedrado de 120 metros cuadrados, que era el suelo del patio de una vivienda del siglo XVIII. Se ha levantado de su ubicación original y se volverá a colocar integrado en la plaza de nueva creación. Esta plaza, que aún no tiene nombre, con una superficie de unos 800 metros cuadrados, tendrá dos alturas para salvar la pendiente existente. Hay que tener en cuenta que la calle Peralillo está 2 metros por encima de la calle Jarilla. El empedrado se encontraba en parte de la calle Peralillo y para evitar que quede a dos alturas, se la levantado y se volverá a colocar en la parte más baja de la plaza. Está formado por cantos de río que dibujan animales y otros elementos como aves, estrellas, una luna y un sol, un barco y una torre. Se ha extraído por bloques y han resultado 385 baldosas, todas de igual tamaño (se han tenido que limpiar y unir con mortero). Se volverán a colocar como un puzzle, lo que requerirá el permiso de Patrimonio.

Una vez que se termine el movimiento de tierras, cuando se acometa el pavimento de la nueva plaza, se colocará este empedrado con «un recuadro especial» sobre el que se podrá caminar. El equipo encargado de levantar este antiguo suelo lleva casi tres meses trabajando en esta tarea y la colocación de los bloques les llevará más de seis meses, calcula Marta Seijas, de Nerea Arqueología. La nueva plaza tendrá escaleras y rampa de acceso, una fuente y una cafetería con patio interior.

Tras la instalación de los distintos servicios en El Campillo comenzará la pavimentación. Todo el área tendrá plataforma única, con adoquín y losa de granito. Esta última fase «es en lo que menos se tarda y lo que más luce», apunta el jefe de obra. «En los dos últimos meses parece que haces el 90% de la obra y no es así, porque lo complicado está aquí», comenta mirando las montañas de roca triturada que se reutilizará.