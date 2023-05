«El Citroën 2cv es un coche emblemático porque cada vez que la gente lo ve produce una sonrisa, es un recuerdo que tenemos todos, es rara la familia en la que no lo tuvo el padre o el abuelo y siempre te empiezan a contar historias». Son palabras de José Joaquín Menacho, presidente del 2cv Club Badajoz, que tiene más de 50 socios en la provincia y que este largo fin de semana está celebrando el III Encuentro 2cv Ciudad de Badajoz, en el que participan un centenar de aficionados de todos los puntos del país (Barcelona, Ciudad Real, Andalucía, País Vasco, Galicia y Canarias ) y también de Portugal.

Pedro Sánchez y Maite han llegado desde de Arcos de la Frontera (Cádiz). No les han dado pereza las 4 horas de viaje porque sabían que su coche no les iba a fallar. «Va perfecto, el año pasado hicimos 1.500 kilómetros en una ruta, en cinco días». Su 2cv es de 1986, va a cumplir 36 años. En realidad «es joven, quien los cogiera», bromea Maite. Para Pedro, lo mejor de este coche es «la mecánica tan buena que tiene, porque son coches refrigerados por aire, no llevan agua, que es uno de los problemas de los coches viejos, éstos no dan ruido ninguno, además hay recambios de todo lo que busques, te pueden durar lo que tú quieras».

Decenas de 2cv han atravesado este domingo con su sonido característico la plaza de San José y han entrado por el arco del Peso en la plaza Alta, donde han permanecido estacionados en perfecto estado de revista antes de iniciar el recorrido por el Casco Antiguo pacense. «Es un coche muy sencillo, lo bonito es que le puedes quitar la capota y vas aireado y no conlleva gastos como los actuales», comenta Menacho, que tiene diez de estos vehículos expuestos en una nave, entre ellos uno de 1956, de los más antiguos de España. El presidente señala que estos vehículos empiezan a cotizarse «porque cada vez son más difíciles de encontrar y a los locos como nosotros nos gusta mantener esta tradición». El precio varía en función de su estado. Los hay hasta de 25.000 euros. Los conductores no son precisamente jóvenes, pero algunos, como José Joaquín, intentan que sus hijos hereden esta afición, para que el ‘dos caballos’ siga sumando kilómetros y recuerdos.