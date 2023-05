En la feria, Carnaval, conciertos, maratones, procesiones de Semana Santa, carreras populares y todo tipo de pruebas deportivas, rutas con los mayores y actividades promovidas por oenegés, pero también en momentos menos festivos, como en el confinamiento por la crisis, en los dispositivos de búsqueda de personas desparecidas o en caso de desastres naturales. Siempre hay voluntarios de Protección Civil dando cobertura a las ciudadanos y prestando apoyo a los servicios de emergencias .

La agrupación de Badajoz, que funciona desde 1989, cuenta actualmente con 25 personas, una cifra sensiblemente inferior a la de antes de la pandemia. Las circunstancias personales son el principal motivo por el que los voluntarios se ven obligados a dejar la agrupación, pues muchas veces es imposible compaginar la vida laboral y familiar con este servicio, al que dedican su tiempo libre y por el que no cobran. «La rotación de voluntarios es continua y nos gustaría que no fuera así; para eso hay que incentivarlos y en ello estamos», explica Jerónimo Hernández, coordinador-jefe de Protección Civil en Badajoz.

Para conseguir que haya al menos 35 miembros estables en la agrupación, se ha puesto en marcha una campaña para atraer a nuevas personas. Los requisitos no son muchos. Deben tener 18 años -o 16 años y un permiso firmado por un tutor- y se valora que el aspirante esté en posesión del título de la ESO, que tenga carné de conducir y experiencia previa en voluntariado, pero ninguna de estas tres últimas condiciones es imprescindible.

Una vez dentro, tienen que realizar un curso de 30 horas, a través del que se le imparte formación sobre cinco materias: primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección, transmisiones y normativa interna. El primer año están de prácticas y después pasan a ser ya voluntarios operativos.

No solo reciben formación los nuevos miembros, también los veteranos ‘reciclan’ sus conocimientos con un programa anual en el que se abordan cuestiones específicas. Uno de los últimos cursos se ha centrado en la atención a las personas sordas y están previstos otros de lenguaje de signos y de prevención del suicidio, que hasta ahora solo realizaban los bomberos. «Si somos los primeros en llegar al lugar, tenemos que saber cómo actuar hasta que lleguen los equipos de emergencia», dice Hernández.

Formación

Para el jefe de la agrupación la formación continua es una prioridad, pues de ello dependen los resultados. «Estamos en la ciudad más grande de Extremadura y la agrupación debe ser la que mejor formada esté», defiende. No obstante reconoce que también es la que «más acompañada» está porque, a diferencia de lo que ocurre en otras muchas poblaciones, en Badajoz tienen presencia los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, los bomberos y Cruz Roja.

Protección Civil no tiene retenes, pero su coordinador está siempre operativo. Los servicios preventivos, es decir, programados, se reparten en función de la disponibilidad de los voluntarios. En la mayoría de los casos sus labores se centran en dar apoyo a la Policía Local, con la colocación y retirada de vallas; controlar aforos o estar al tanto de si ocurre algún incidente para dar traslado a los servicios de emergencia.

Cuando se producen emergencias, después de ser movilizados por el 112, se coordinan a través de un grupo de Whatsapp para montar el dispositivo cuanto antes. Su misión en estas situaciones debería ser la logística, para cubrir las necesidades de los equipos de emergencia (suministrar combustible, abrir vías de emergencia, proporcionar víveres...), pero al final acaban «haciendo de todo». Es lo que ocurrió el pasado mes de diciembre con el temporal Efraín, tras el que pasaron días ayudando a los afectados en la retirada de enseres y limpieza de las casas inundadas. «Fueron más de 200 horas entre todos los turnos», recuerda Hernández.

Los meses del confinamiento por la pandemia del coronavirus son una de las épocas más duras que recuerdan. Estaban operativos de lunes a domingo, para cualquier tarea que se les requiriera: repartir los menús de los comedores escolares, a los mayores, sustituir a los voluntarios de asociaciones para no dejar sin la asistencia básica a los usuarios, abastecer de agua a familias sin este suministro, distribuir mascarillas, entre otras muchas.

Sin embargo, las situaciones más complicadas las suelen vivir con el público en los actos multitudinarios, porque hay personas que no entienden su labor. «Cada vez se nos respeta más, pero también es nuestra responsabilidad dar a conocer la agrupación y darle más visibilidad», reflexiona Hernández, quien anima a sumarse a esta «familia», cuya labor no se paga en dinero, pero sí con la satisfacción de ayudar al prójimo.

Javier Rodríguez, voluntario: "La gente no siempre ve lo que hacemos realmente"

Javier Rodríguez tiene 24 años y desde hace 8 años es voluntario de Protección Civil en Badajoz. «El día que cumplí los 16 años (la edad mínima para entrar) traje los papeles», cuenta. Él se ha ‘criado’ en el parque municipal de bomberos, donde trabaja su padre y donde está la sede de Protección Civil. «Desde pequeño he tenido predisposición por ayudar a la gente y lo he vivido en mi casa, porque mi padre y mi abuelo ya eran voluntarios en Cruz Roja desde antes de que yo naciera». Javier quiere ser bombero y pertenecer a Protección Civil, entre otras cosas, le está ayudando a curtirse en situaciones de emergencia. Su paso por la agrupación no solo le aporta desde el punto de vista profesional, sino también en el plano personal. «Es una satisfacción hacer algo que me gusta y saber que estos ayudando a quien lo necesita». Es consciente de que no siempre se valora su labor, pero eso no lo desanima. «La gente no siempre ve lo que hacemos realmente, parece que somos quienes estamos detrás de una valla y no te deja pasar, pero cuando te lo agradecen, se siente», reconoce.

Bernardo Martínez, voluntario: "Es una satisfacción ayudar y un simple gracias te llena"

«Es una satisfacción ayudar a las personas y un simple gracias te llena mucho», explica Bernardo Antonio Martínez, de 31 años. En una celebración de Las Candelas de la margen derecha se fijó en uno de los voluntarios que estaba de servicio y se acercó a preguntarle qué tenía que hacer para incorporarse a la agrupación. Desde entonces ha pasado más de una década y sigue al pie del cañón. Ahora está en paro y le resulta más fácil desarrollar su voluntariado, pero asegura que cuando encuentre trabajo, lo compaginará con esta labor altruista. «No lo quiero dejar, porque hay mucha gente que necesita ayuda. Así que estaré aquí hasta que Dios quiera o el cuerpo aguante», dice. En esta década como voluntario ha vivido muchos momentos de alegría, pero también situaciones duras. Una de ellas fue el pasado diciembre, tras el paso del temporal Efraín, que anegó viviendas y propiedades en Gévora y Valdebótoa. «Empatizas mucho con los afectados, te sientes impotente muchas veces por no poder hacer más. Tuvimos que tirarle sus cosas, sus recuerdos de toda una vida...Eso te marca».