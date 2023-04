Si pudiese, plantería que Sinforiano Madroñero no diese nombre a una avenida en Badajoz. Marcelo Amarilla (San Sebastián, 1965) cree que la derecha se ha empecinado demasiado en la gestión económica en detrimento de la ideología. Es el candidato de Vox en Badajoz, formación que en 2019 consiguió un concejal, Alejandro Vélez, que abandonó el partido y ahora se presenta por otro propio.

-¿Por qué ha elegido la plaza Alta para hacerse la foto?

-Porque queda mucho por hacer en la recuperación del Casco Antiguo y por el potencial del patrimonio histórico de Badajoz.

-¿Viviría en El Campillo?

-Depende de cómo quede el proyecto, las viviendas y los equipamientos, pero ¿por qué no?. He vivido en Pardaleras, donde me cogió la riada y ahora en Ciudad Jardín.

-¿Cuántos concejales sacará Vox?

-Si logramos uno hace cuatro años y éramos cuatro gatos, al menos dos o tres.

-¿Ahora sois muchos más?

-Un poquito mejor sí estamos. El grupo de trabajo de Badajoz es muy fuerte en los últimos dos años. Hacemos un vídeo semanal o quincenal de deficiencias de la ciudad, para que la gente vea nuestras propuestas.

-¿Qué opina de Alejandro Vélez?

-Es una persona que vino a servirse del proyecto y cuando pudo hizo su chiringuito.

-¿Cómo valora su gestión?

-Como concejal le pondría un 6.

-Lo aprobaría.

-Cuando nos hemos reunido con las asociaciones de vecinos, es uno de los concejales más asequibles.

-¿Cree que Vélez representa a la ideología de Vox?

-Alejandro Vélez viene de rebote de varios partidos y creo que es más extremista que Vox. Yo me considero patriota y cuando nos hablan de ultras y extremas, Vox es un partido de extrema necesidad, sobre todo en Extremadura, con el bipartidismo.

-¿Cuáles son las medidas estrella de Vox para Badajoz?

-En primer lugar, la recuperación del patrimonio histórico para potenciar el turismo. Las recreaciones históricas han sido una buena idea. En el programa llevamos un museo de la guerra de la Independencia y de la figura histórica del general Menacho. También recuperar la policía de barrio o de proximidad, con patrullas a pie o en moto. Aunque no es competencia del ayuntamiento, nos preocupa el río. Otra medida sería controlar el gasto político. Nosotros suprimiríamos la partida destinada a cooperación internacional, que asciende a casi 190.000 euros en el presupuesto municipal y no está justificado moralmente que se gasten en otros continentes cuando para esa labor ya está el Gobierno de España y en la ciudad hay muchas necesidades.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo para mejorar las instalaciones deportivas de muchos barrios o la poda de árboles. El objetivo del ayuntamiento debe ser hacer fácil la vida a sus ciudadanos.

-Vox permitió el gobierno municipal de coalición con PP y Cs. ¿Cree que ha beneficiado a la ciudad?

-El espíritu es facilitar gobiernos de ese tipo siempre que no gobierne la izquierda. Lógicamente de entonces a ahora ha cambiado la cosa. El ejemplo está en el gobierno de Castilla León, donde no solo están los votos sino formar parte.

-¿Qué le parece que el alcalde actual se haya cambiado de partido?

-Critico a Vélez y también a Gragera, que se presentó por un partido y se ha pasado a otro. Por limpieza democrática no está bien.

-¿Vox volvería a permitir un gobierno de alternancia?

-Dependerá del respaldo que obtengamos. Vox nacional de 2023 no es el mismo que en 2019. Estudiaremos la propuesta y si llegamos a acuerdos importantes, podría darse.

-¿Reconoce algún logro del gobierno municipal?

-En la última etapa ha habido una pretensión de arreglar cosas pendientes, con inversiones para poner la ciudad al día.

-¿Un gran error?

-El problema con la Policía Local que está lastrando un cuerpo tan importante para la ciudad.

-En Badajoz haría falta mano dura contra...

-El vandalismo.

-¿Le gustan las fiestas de Los Palomos y Al Mossassa? ¿Participa?

-En Los Palomos no he estado porque no me gustan los bullicios. De hecho, en Carnaval soy más murguero que comparsero. Al Mossassa es una buena iniciativa para recuperar la fundación de Badajoz y fomentar la identidad de la ciudad. La postura de Vox es la defensa de las tradiciones y de la identidad, de la patria chica y de la grande.

-¿Cómo convencería a un ciudadano para que lo vote?

-He dado un paso al frente para intentar romper el bipartidismo. Sobre todo para el control exhaustivo del gasto, para que vaya a lo importante, no a chiringuitos y tonterías que no ponen un plato de comida a la gente ni resuelven el día a día. El ayuntamiento es la Administración más cercana y no debe meterse en asuntos que no son de su competencia.