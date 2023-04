Nueva York, Washington, Miami, Budapest... y ahora Badajoz. Sara Baras aterriza mañana 29 de abril en el teatro López de Ayala con su espectáculo ‘Alma’. Es una actuación en beneficio a ‘Mi princesa Rett’, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dar a conocer el síndrome de Rett y apoyar con fondos económicos la investigación de la enfermedad, causa a la que Baras está muy unida.

Acabas de regresar de tu gira por Estados Unidos, ¿Qué tal el público americano?

Guau, magnífico. Ha sido una gira espectacular, no solamente Nueva York, que ha sido increíble, sino también Washington, Miami, después hemos estado en Budapest, que también ha sido un exitazo, y venimos súper emocionados.

¿Qué se siente al llevar la cultura española a través de un arte tan representativo como es el flamenco a otros países?

Pues la verdad que mucho orgullo. Por un lado responsabilidad, y por otro lado eso, mucho orgullo, es increíble como el público respeta y quiere nuestro arte en sitios que son tan diferentes y con una cultura tan distinta. A mí siempre me gusta agradecer a los maestros como Paco de Lucía, Camarón, Morente… A todos esos artistas que han abierto las puertas del mundo y han marcado un antes y un después en el flamenco convirtiéndolo en un arte grande.

Llegas directa de tu gira en el extranjero al Teatro López de Ayala, ¿Qué se siente al traer el espectáculo de vuelta a España, además, en beneficio de la asociación ‘Mi Princesa Rett’?

No hay motivo más bonito que hacerlo a favor de la asociación ‘Mi Princesa Rett’. El poder volver a ese teatro tan bonito, a Badajoz que tiene un público increíble, y poder dedicárselo y compartirlo con las princesas Rett, con esta asociación tan increíble, la verdad es que es el motivo más bonito para bailar.

¿Qué te llevó a ser su madrina?

Realmente, el contraste que tenía Martina con mi hijo, eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Yo pensaba que no podía hacer nada, no sabes cómo ayudar, pero te das cuenta de que es al contrario, cualquiera puede, por muy poquito que haga ya está haciendo algo, y eso me lo enseñaron ellos, y por supuesto también otras fundaciones con las que colaboro. Intentas ayudar con todo lo que puedas a las personas que más lo necesitan, en este caso, me nombraron madrina porque desde el principio he estado muy cerca de ellos, han contado conmigo para ayudar a la divulgación de la enfermedad, y también para recaudar dinero para la investigación, que se lleva a cabo en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y bueno, de esa manera, entre comillas, me he hecho parte de la familia. Conozco a muchos padres, a muchas niñas… y la verdad es que son increíbles y todos deberíamos de ayudar.

Has dado ayuda y aportado mucho a la asociación, ¿Qué dirías que te aportan ellos a ti?

La verdad que ellos son ejemplo de lucha y de amor, y le dan sentido. Son ellos los que te ayudan a ti y te hacen valorar y ver la realidad de la vida sin tonterías, porque realmente es increíble como luchan. Es increíble la fuerza de esas niñas que sufriendo tanto siguen adelante como pueden, y eso es una lección de vida y de valores que realmente creo que son importantísimos tener.

Háblanos un poco de ‘Alma’, ¿Qué vamos a poder ver?

‘Alma’ es un espectáculo que va dedicado a mi padre, en el que fusionamos boleros con palos del flamenco tradicionales porque mi padre era un enamorado de los boleros. Entonces yo he estado media vida diciéndole que algún día le iba a bailar un bolero, que lo iba a fusionar con el flamenco y se lo iba a dedicar. Y bueno, parece que la vida siempre te sorprende, en este caso, cuando estrené el espectáculo mi padre estaba con nosotros, pero después, al mes falleció, entonces ‘Alma’ fue cogiendo todavía más sentido, si cabe. El hecho de poder sentir a personas que no están con nosotros, pero sí dentro de nosotros, por eso ‘Alma’ tiene una energía tan bonita y tan positiva. Somos muchos artistas, la música está al cargo de Keko Baldomero, el director musical de la compañía, y son siete músicos en directo y siete los que bailamos, la verdad es que emocionalmente es muy fuerte, por lo tanto, ahora con las princesas yo creo que vamos a salir volando de energía bonita.