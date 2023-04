El grupo municipal socialista reclamó ayer que el ayuntamiento desbroce el interior y las laderas de la Alcazaba. Según su portavoz, la limpieza del monumento «sigue siendo una asignatura pendiente» y el aspecto que presenta en la actualidad «es de abandono, con hierba muy crecida por todos lados». Los socialistas lamentan que «todos los años el equipo del PPtropieza con la misma piedra». Para Cabezas, «es intolerable que no sean capaces de trasladar una imagen cuidada de nuestro principal monumento a turistas y a los propios pacenses».

En este sentido, el también candidato a la alcaldía anuncia que si el PSOE gobierna «pondremos en marcha una pequeña brigada especializada para mantener la Alcazaba en perfecto estado de revista, tanto en el interior como en las laderas y, sobre todo, en los yacimientos arqueológicos. «Limpiar la Alcazaba no puede ser una excepción, pues necesita un cuidado permanente y hoy por hoy no lo tiene».

Los socialistas no entienden que cuando en 2017 se licitó la limpieza de las laderas por primera vez el presupuesto fue de 148.000 euros. No llegó a adjudicarse. Posteriormente se ha licitado por 90.000 o 65.000 euros y ahora no supera los 30.000. «Nosotros queremos ampliar el perímetro de limpieza y ligeramente el coste, pues es necesario», anuncia Cabezas. H