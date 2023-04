Diecinueve electores. Son los que le faltan a la pedanía pacense de Alcazaba para contar con una mesa electoral el próximo 28 de mayo. Como no llegan al mínimo de 200 que exige la ley para habilitarla, los 181 vecinos con derecho a voto que quieran ejercerlo en las próximas elecciones municipales y autonómicas tendrán que desplazarse hasta Novelda del Guadiana, a 10 kilómetros de distancia, para introducir sus papeletas en las urnas. Para los votantes que viven en las Casas Aisladas serán 5 kilómetros más.

«Estamos cabreadísimos», reconoce un vecino, quien asegura que se enteraron «de casualidad» de que no podrían votar en el lugar en el que residen, pues «ni el Ayuntamiento de Badajoz (del que dependen) ni la alcaldesa pedánea nos habían comunicado nada», se quejan. 115 electores han presentado una reclamación a título particular ante la Junta Electoral Provincial de Badajoz para solicitar que la mesa electoral se mantuviera en la pedanía , pero la respuesta ha sido tajante: la ley así lo estipula y no cabe recurso una vez desestimada su petición. En Novelda habrá dos meses electorales, una más que en los últimos comicios.

«Pagamos los mismos impuestos que el resto de ciudadanos de Badajoz y allí nadie se desplaza a votar a 10 kilómetros», compara un votante, que cree que muchos vecinos de Alcazaba renunciarán a ejercer su derecho el próximo 28 de mayo: unos porque son mayores y tienen problemas de movilidad y otros, «por lo indignados» que están con esta situación. «Sin duda la participación va a bajar». En los últimos comicios, en los que sí hubo mesa electoral en la pedanía, se emitieron 150 votos (se impuso el PSOE).

La distribución de los colegios y mesas electorales es competencia del Instituto Municipal de Estadística (INE), que antes de aprobar el reparto, informa a los ayuntamientos, que tienen un plazo para presentar alegaciones. En el caso del de Badajoz, al que le correspondería hacerlo por Alcazaba, no se presentó ninguna reclamación, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Una vez aceptada la propuesta, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras lo que ya solo pueden reclamar ante las juntas electorales los electores de forma particular, como han hecho los de Alcazaba, sin éxito.

Dispositivo especial para los desplazamientos

A los vecinos de Alcazaba, al no funcionar el transporte público durante los fines de semana, se les ofrecerán alternativas para trasladarse a votar a Novelda del Guadiana. El ayuntamiento lo solicitó a la Junta de Extremadura, que corre con los gastos de los medios de desplazamiento y lo ha aprobado. Es la Delegación del Gobierno, que se ocupa de la logística, la que está organizando el dispositivo para facilitar a los residentes que ejerzan su derecho al voto. Aunque aún no está definido, como se hace en otros casos, seguramente se pondrá a sus disposición un autobús con viajes a distintas horas. Una vez que esté cerrado, se les informará puntualmente. Además, como en anteriores elecciones, Cruz Roja habilitará un dispositivo especial durante la jornada electoral para trasladar a los colegios electorales a los votantes que necesiten apoyo.

Esta solución no rebaja el malestar de los vecinos de Alcazaba. «Hablan de no abandonar los pueblos, pero si nos quitan hasta una mesa electora, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿el médico? ¿el colegio?», lamentan los residentes.