Podemos e Izquierda Unida volverán a presentar a las elecciones municipales de Badajoz una candidatura conjunta, como ya hicieron en los comicios de 2019. Así lo confirmó ayer la portavoz municipal y única concejala que obtuvo la coalición en la anterior convocatoria electoral, Erika Cadenas, que vuelve a aspirar a la alcaldía.

Cadenas manifestó que ambas formaciones de izquierda han llegado a un acuerdo basándose en el resultado de la legislatura que ahora concluye. «Creemos que hemos hecho un gran trabajo en estos cuatro años juntos y hay que darle continuidad, porque con una sola concejala hemos conseguido bastantes cosas y vamos a seguir trabajando unidos».

La candidatura completa se presentará el próximo lunes por la mañana (12.30 horas) en un acto en la plaza de San Andrés. De momento ya se conoce que el número dos será Javier Aguilar Pache, que trabaja en el grupo municipal y que era el candidato de IU a la Alcaldía de Badajoz. La lista incluirá a candidatos que Podemos dio a conocer tras las primarias, con la incorporación de los de IU, además de «personas independientes de la sociedad civil que apoyan nuestro proyecto y comparten nuestro modelo para la ciudad de Badajoz».

CACICADA / Cadenas compareció ayer en rueda de prensa para denunciar lo que calificó como una «nueva cacicada» del alcalde, Ignacio Gragera, por no incluir ninguna de las mociones de Unidas Podemos en el pleno ordinario del próximo lunes, el último de la legislatura. Según aseguró la portavoz, el alcalde justificó su negativa en que el secretario general le había manifestado que no se pueden debatir mociones de contenido político en periodo preelectoral. Según Cadenas, consultó al secretario general, que le negó que esta circunstancia se produzca y le confirmó que en este periodo los ayuntamientos siguen funcionando con total normalidad. «El alcalde me mintió en mi cara y encima puso en boca de un funcionario público palabras que pude constatar que no había dicho», manifestó. Unidas Podemos ha solicitado un informe sobre la normativa que limita el debate en época preelectoral, aunque saben que no existe «y todo ha sido un invento de alcalde» con el que pretende, según Cadenas, «acallarnos».

En concreto, una de las mociones trata sobre la necesidad de aprobar los consejos sectoriales previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana aún por desarrollar. En particular, el consejo de mayores, por ser una reivindicación del sector. Con la segunda moción piden que mejore el funcionamiento del Centro de Protección Animal. Por último, piden que se habilite un paso de peatones en el primer tramo de la avenida del Perú, junto a una parada del autobús urbano, por ser una zona de paso natural de viandantes «que entraña mucho peligro». Intentarán que se debatan por la vía de urgencia. Además, Cadenas criticó que también están «bloqueadas» otras dos mociones que se excluyeron de la Comisión de Cultura reunida esta semana. Estas dos iniciativas tratan sobre la ampliación del callejero dedicado a mujeres y otra para colocar una placa en la que fue la casa de Matilde Landa en la plaza de San Andrés.