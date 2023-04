Coincidiendo con la celebración del último pleno ordinario en el Ayuntamiento de Badajoz, el próximo lunes 24 de abril, está convocada una protesta por asociaciones de vecinos contra la gestión de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) ya que, en su opinión, no se van a ejecutar todos los proyectos previstos antes del 31 de diciembre, que es el plazo obligado. A pesar de que quedan poco más de ocho meses para que se cumpla esta fecha, con unas elecciones municipales de por medio, la concejala responsable de los proyectos de la Edusi, Blanca Subirán, cree que «todavía estamos a tiempo para gestionarlos», según aseguró ayer a este diario. «Estoy convencida de que se va a gestionar, yo ya me marcho pero otro habrá que termine el proyecto», defiende Subirán, cuyo nombre no aparece en la candidatura del PP.

Según los datos de la concejala, de los 18.750.000 euros de la Edusi, el 65% está adjudicado «a día de hoy», es decir, 12,1 millones están ya en marcha, muchos de ellos en actuaciones finalizadas, como plataformas únicas (1,5 millones), soterramiento de contenedores (350.000 euros), de cableado (200.000), parque infantil en La Legión o el cruce semafórico del Gurugú. Hay actuaciones de envergadura en ejecución, como el corredor verde de la calle Stadium o la reordenación del entorno del palacio de Godoy. En proceso de contratación hay otros 2,1 millones de euros (12 %). En esta fase está la iluminación del camino de la Alcazaba (360.000 euros), el camino cubierto (390.000 euros), un portal digital para el turismo (300.000 euros) y la instalación de placas fotovoltaicas en colegios (300.000). Por último, en una fase previa a la contratación, en elaboración de proyectos hay otros 2,2 millones. Es el caso del molino de los Moscoso, pendiente de la última firma por parte de Endesa para que sea de propiedad municipal. Ya están todos los pliegos terminados, con lo cual Subirán calcula que el proceso será rápido, porque están visados por los técnicos. «Llegaremos a tiempo», insiste. Al Marcelo Nessi Uno de las actuaciones más ambiciosas a financiar con estos fondos era el centro social y albergue del Progreso, que salió adelante con el apoyo de la Junta y de Cáritas y que se ha descartado por la oposición de los colectivos del entorno. Subirán apunta que la Junta decidió no seguir adelante y «ya era difícil de acometer». Además, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunció que cuando el actual Marcelo Nessi se vacíe tendrá un uso social consensuado con los vecinos. Tras este anuncio, el gobierno municipal se preguntó «cómo iba a invertir en un proyecto que la Junta no apoya teniendo en la misma calle un edificio como el antiguo Marcelo Nessi que va a quedar en desuso». Ante esta situación, el alcalde escribió a Vergeles diciéndole que el proyecto liderado por el ayuntamiento podría salir adelante en el antiguo Marcelo Nessi. Como la partida para este centro era de 2 millones, ante la dificultad temporal de sacar otra iniciativa de esta dimensión, este dinero se reenfocará hacia otras actuaciones que aún se están definiendo. También se está redefiniendo el proyecto del centro social y deportivo de Suerte de Saavedra, cuya obra ha quedado desierta, para volver a sacarla a licitación, por el mismo importe pero reduciendo el edificio social anexo al campo de fúlbol, que se acometerá por fases. En la primera se hará «más pequeño pero con la infraestructura necesaria», asegura la concejala. Otro proyecto pendiente, en este caso una obra parada, es el del parque de la Viña, cuya adjudicataria ha presentado concurso de acreedores y se está en proceso de resolución del contrato, para adjudicar a otra empresa la obra pendiente. La concejala asegura que hay tiempo suficiente porque el proceso es rápido. «No estamos empezando de cero, son proyectos muy trabajados», defiende. A pesar de su confianza en que no se van a perder estos fondos, Subirán sí critica que «los fondos europeos en general vienen mal definidos» porque existe «una dificultad de gestión y de ejecución brutal», que no solo afecta al Ayuntamiento de Badajoz sino a todas las corporaciones municipales y a todas las comunidades autónomas. «Sería interesante que hubiera una redefinición para que se pudieran ejecutar con mayor celeridad», defiende.