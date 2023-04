Un robot al más puro estilo gato cósmico da la bienvenida al cliente que entra en una nueva cafetería abierta en Valdepasillas. Se trata de una novedosa idea que ha decidido llevar a cabo la cafetería Los Niños con el objetivo de «llamar la atención e incentivar a la gente a venir con este modelo un poco más moderno de negocio», indica el dueño, Adán Gallego.

El robot con forma de gato hace la función de camarero, lleva la comida a las mesas cuando el volumen de trabajo es mayor, «hay gente que está muy equivocada y piensa que esto quita un puesto de trabajo. No quita un puesto de trabajo, ayuda», asegura Adán. Además, ofrece más funciones, cuando no se encuentra repartiendo tostadas da la bienvenida a los nuevos clientes y los acompaña a su mesa, e incluso en caso de celebración activa el modo cumpleaños y «te canta el cumpleaños feliz». Se trata de una gran atracción para los niños, y también para los mayores, todos pueden interactuar con él como si se tratase de un animal de compañía, si le tocas las orejas, Bellabot, que es como se llama el androide, te responderá con un alegre «¡Ay!, me pican las orejas».

Quieren dar un aire moderno a lo que sería una cafetería tradicional. Para ello, no solo van a contar con este gato robot, tienen disponibles en cada mesa las ya tradicionales (desde la pandemia del Covid-19) cartas QR, pero están trabajando para que además los usuarios puedan pedir directamente a través de ellas y su teléfono móvil, sin necesidad de acudir un camarero. Lo mismo quieren hacer a la hora de pagar lo consumido, los clientes tendrán la oportunidad de pagar directamente con tarjeta desde su mesa y sin llamar al camarero, aunque si desean hacerlo con efectivo sí que tendrán que acudir a la caja.

La cafetería Los Niños está situada en el conocido parque Pitusa de capital pacense, aunque no se trata del primer negocio de hostelería de la ciudad en incorporar estos robots (en 2021 empezaron a formar parte de la plantilla del restaurante Japón Tokyo), sí que es la primera cafetería en hacerlo. Conocieron este novedoso modelo de ‘camarero’ a través de la empresa que les ha montado todo, les gustó la idea y «decidimos dar el paso de ponerlo» cuenta el dueño.