Una cinta impide el paso a los andenes de la estación de tren. Esta mañana algún despistado intentaba aún traspasar las puertas que dan acceso a las vías, con nefasto resultado.

Todo obedece a las obras que se están realizando en las vías, que pertenecen a la última fase de los trabajos de renovación de las mismas que Adif está realizando en la estación pacense. Las actuaciones engloban la sustitución de carril, del balasto, las traviesas, además de la ampliación de ambos andenes, según informó la empresa pública. Se van a renovar casi 3,8 kilómetros de vías así como a instalar 15 desvíos, por lo que el ente califica la obra de «gran envergadura».

Renfe ha puesto un marcha un plan alternativo de transporte para los viajeros que ya está en marcha. Los interesados en comprar un billete en la estación de Badajoz son informados de que el viaje se realizará en autobús. «Todo es acostumbrarse, yo hoy me he venido antes de tiempo porque no sabía cómo iba a funcionar y no puedo permitirme llegar tarde», explicaba Tamara, usuaria habitual. Ella trabaja en Mérida y se desplaza en este medio de transporte. Su vehículo tenía salida programada a las 11.30 horas pero ella estaba en la estación más de una hora antes. «No me cuesta trabajo venir hoy con algo de previsión. Desayuno aquí y estoy pendiente». Conviene consultar los horarios de salida desde la estación porque pueden variar unos minutos con respecto a los trenes habituales.

Son doce los autobuses que saldrán de la estación diariamente en dirección Cáceres y Mérida. Para mantener la puntualidad, se habilitarán dos vehículos por cada destino: uno hará la ruta directa y el otro irá realizando las paradas habituales en los pueblos. José Luis utilizaba el directo, es también trabajador en la capital emeritense. «Que nos ofrezcan esta opción se agradece porque así yo no tengo que coger un horario muy anterior para llegar a tiempo». No a todos los pueblos de la ruta, eso sí, llegará el autobús. En esos casos se pondrá a disposición de los viajeros un taxi de siete plazas para completar el trayecto.

Los usuarios del tren se verán afectados por estas obras hasta el próximo día 25 de abril, momento en el que finalicen.