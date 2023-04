Aún no tienen local (hoy les entregan las llaves), tampoco han cerrado la candidatura al completo (está abierta por si se ofrece alguien "interesante") y no quieren desmenuzar todavía el programa electoral completo para que no se lo "copien". Pero Badajoz Adelante ya está en la línea de salida de las próximas elecciones municipales. Se ha presentado este martes. Su cabeza de lista es su actual presidente, Carlos Díaz Donaire, que fue mano derecha de Antonio Manzano, candidato de las dos anteriores convocatorias electorales.

Tampoco tienen financiación y tendrán que tirar, por lo que han anunciado, una campaña de micromecenazgo, que iniciarán también en los próximos días. En las anteriores elecciones, tuvieron que arreglárselas con 7.000 euros, según ha recordado hoy su nuevo candidato. Es la tercera vez que se presenta Badajoz Adelante a las elecciones municipales de la capital pacense, ambas con Antonio Manzano como cabeza de lista. En 2015 obtivieron 2.085 votos, un 2,95% y, en 2019 se quedaron a 105 de obtener un concejal, que finalmente les arrebató el PSOE.

Aunque la lista no está cerrada, hoy se han dado algunos nombres, que acompañan a Carlos Díaz. De número dos irá Guillermo Villalobos, con quien estarán, de momento, David Castaños, Francis Marín, Santiago Aguinaco, José Martín, José María Martínez Gamero, Almudena Pinilla, Sofía Cortijo, Óscar Retortillo, Manuel Pinilla, Pilar Benavides y Emilia Vargas. Quien no va a estar será Rubén Galea, un histórico de esta formación, que se ha pasado al PP y que acompaña a Ignacio Gragera en su candidatura. Tampoco José Luis González. Díaz Donaire no ha querido entrar a valorar la marcha de sus compañeros, que considera "una cuesión personal", aunque sí ha criticado "las formas". Especialmente crítico se ha mostrado con Gragera, a quien Donaire llegó a proponer para que encabezase la lista de Badajoz Adelante, antes de que finalmente el exalcalde de Ciudadanos se marchase también al PP para ser su candidato a la alcaldía. Según el cabeza de lista de Badajoz Adelante, Gragera tendría que haber dimitido como alcalde.

"Al final nos presentamos", ha comenzado Carlos Díaz su intervención y ha recordado que el partido se dio de baja en 2019 pero ha vuelto a registrarse, no sin problemas, pues la Junta Electoral no les permite, con el cambio de normativa, por coincidenica con otras formaciones, que haga uso de las siglas BA.

"Badajoz está formado por gente de todos los ámbitos" y tiene su origen en el asociacionismo. Se definen como un partido "neutral" y de "centro" y aspiran a conseguir varios concejales, con los que negociaría con el partido "que lo merezca" y firme una lista de compromisos inapelables. "La mayoría absoluta no es buena", defiende Carlos Díaz. Se presentan con el lema 'Todos somos Badajoz' y hoy no han querido dar a conocer todo su programa para que no se lo "copien", pues insisten en que muchas de sus propuestas han sido asumidas por el actual equipo de gobierno municipal. "Somos gente coherente", recalca, que no depende de ningunas siglas por encima y cuyo único y máximo interés es Badajoz. "Yo no tiengo ningún interés político y no buscamos sillones", ha insistido. "Nosotros venimos a trabajar y a dejarnos la piel por nuestra ciudad". Ha asegurado que hubo un alcalde que le propuso acompañarle y rehusó.

Entre las propuestas que ha avanzado, el candidato ha mencionado la necesidad de recuperar el parque de la Legión, ajardinar las laderas de la Alcazaba, un parque con auditorio en el Pico, trasladar el Museo del Carnaval al ala vacía del teatro López de Ayala, abrir un museo dedicado a la Semana Santa en Santa Catalina y otro sobre fortificaciones en el Fuerte de San Cristóbal, un trato de igualdad entre los barrios y un mayor esfuerzo en la regeneración del Casco Antiguo. "No se puede votar lo de siempre si queremos avanzar", ha reivindicado.