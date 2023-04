Cambio de planes para financiar la restauración el tramo de la muralla de la alcazaba entre las puertas del Capitel y de Carros, el único que queda pendiente de rehabilitar. El Ayuntamiento de Badajoz iba a llevar a cabo esta actuación con 1,8 millones a través del 1,5% Cultural, pero esta partida se quedaba corta por el alza de los precios de los materiales y suministros, por lo que ha decidido presentar este proyecto a la convocatoria de ayudas para la dinamización del patrimonio con uso turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con cargo de los fondos europeos Next Generation.

El ayuntamiento ha solicitado 2,4 millones de euros para rehabilitar este tramo de la muralla y está a la espera de que el ministerio resuelva la convocatoria para saber si podrá contar o no con esta partida. De ser favorable la respuesta, la actuación se podría financiar íntegramente con estos fondos y no haría falta aportación municipal, salvo para las asistencias técnicas. No ocurría lo mismo con la financiación a través del 1,5% Cultural, en la que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Digital y el consistorio cofinanciaban las obras, con 1,2 millones y 600.000 euros, respectivamente.

Las ayudas para la dinamización del patrimonio histórico con uso turístico tienen dos líneas: una para comunidades autónomas, dotada con una cuantía global de 69,5 millones, y otra para entidades locales, a la que ha concurrido el ayuntamiento pacense, que cuenta con 139 millones de euros en total.

El presupuesto para rehabilitar este tramo de la muralla data de hace tres años, por lo que no está ajustado a los precios de mercado actuales, que se han disparado tras la pandemia y la guerra de Ucrania. El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, planteó al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Digital que la diferencia de costes la asumieran ambas administraciones, incrementando en un 35% cada una su aportación, pero la respuesta fue que era complicado que se pudiese compensar ese desfase porque se trataba de una subvención de 2020. Finalmente el ayuntamiento ha decidido optar a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para tratar de sacar adelante esta rehabilitación, que inicialmente se preveía que empezara a principios de 2022 y que se ha ido retrasando.

En este sentido, Mejías insistió en que el incremento de los precios hacía inviable garantizar que la obra se ejecutase con ese presupuesto y se corría el riesgo de que, como ha pasado con la piscina de la margen derecha, los trabajos se quedasen a la mitad.

La alcazaba es el principal monumento de la ciudad y, a su juicio, es preferible que la intervención se demore a que se tenga que paralizar una vez haya comenzado. «2,4 millones es un presupuesto realista y adecuado a los precios actuales de los materiales y con ese dinero la obra se podría realizar sin ningún problema», aseguró el concejal, pues así lo han determinado los técnicos municipales. «Además, así se financiaría el 100% de la actuación y a la ciudad le costaría cero euros», añadió.

El proyecto para rehabilitar el tramo de la muralla entre las puertas del Capitel y de Carros, principales accesos al recinto, ya está elaborado. Se adjudicó por 35.000 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Julián Prieto, Jorge López y Javier Gómez. La actuación contempla trabajos en el interior y exterior, además de a además una intervención integral en la puerta de Yelbes, que se encuentra en mal estado. Se restaurarán el lienzo que da a la plaza de San José, el del lateral del convento de las Adoratrices, las torres, el adarve, así como elementos defensivos y estructuras de ambas caras de la muralla.

A las espera de la resolución del ministerio, no hay fecha prevista para el inicio de estos trabajos, que se prolongarían entre 18 y 24 meses.