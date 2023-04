El Plan de Impulso que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó en noviembre del pasado año está conformado por 17 actuaciones. Dos de ellas afectan directamente a los vecinos de Valdepasillas: está prevista la construcción de un parking en el barrio y también la de un centro cívico.

Los mayores de la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos se reunió ayer para explicar que estos dos proyectos aún no han comenzado, lo que les «genera desconfianza. Lo que no empieza, no acaba nunca. Tenemos ejemplos en la ciudad, como el de la piscina de la margen derecha o el centro cívico de Suerte de Saavedra. No queremos que esto se quede en una promesa incumplida», afirmó Anselmo Solana, vicepresidente de la asociación.

María Josefa Nieto, tesorera de la misma, expuso las necesidades del colectivo. «No queremos quedarnos en nuestros domicilios ni tampoco estar solamente paseando por el parque, necesitamos un lugar donde poder tener vida social y un envejecimiento activo».

Por el local de la asociación de vecinos pasan semanalmente más de 200 personas y se realizan más de 16 talleres del propio colectivo y de la Universidad Popular. «Hay trasiego de gente desde la mañana hasta la noche, comprendereis que este lugar se nos queda pequeño para las necesidades que tenemos», matizó Solana en la actual sede.

Movilizaciones

Los miembros de la asociación de vecinos han decidido ‘coger el toro por los cuernos’. Están realizando una de recogida de firmas que sirva, a su vez, de campaña de sensibilización entre los vecinos del barrio. Llevan más de mil y no se plantean parar. «Valdepasillas se creó en los 80 pero ya no es un barrio de matrimonios jóvenes, ahora muchos somos mayores y tenemos necesidades por las que hay que pelear», señaló Nieto. Los vecinos exigen a los grupos políticos que cumplan el compromiso que adquirieron el pasado otoño.

La asociación está organizando reuniones con otros colectivos de la barriada. Si el mes que viene no han comenzado las gestiones, se plantean hacer movilizaciones en la plaza de la Molineta «para reclamar la puesta en marcha de las convocatorias y licitaciones para que los proyectos no se eternicen en su incumplimiento o terminen no llevándose a cabo. Hay que hacer realidad lo que se promete».