Gragera opta por la renovación y solo cuenta con cinco compañeros del gobierno municipal

Tras los descartes que se han ido produciendo los últimos días, este viernes se ha desvelado en el parque del río la composición de la totalidad de la lista que presenta el PP a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Badajoz, en la que ha primado la renovación. De los 27 nombres (que es el número de concejales de la corporación pacense), solo cinco (más el alcalde, Ignacio Gragera) son concejales en la actualidad y de ellos, solo tres tienen opciones por el puesto que ocupan de volver a salir elegidos: Antonio Cavacasillas (número 2), Carlos Urueña (en el puesto 5) y Eladio Buzo (en el 6), actual concejal de Economía y Hacienda, que se estrenó en las tareas municipales en 2019 al formar parte de la candidatura de Francisco Javier Fragoso.

Siendo optimista, el PP aspira a conseguir la mayoría absoluta, para la que son suficientes 14 concejales. Con este cálculo se quedarían entonces fuera del ayuntamiento Juancho Pérez (puesto 16), actual concejal de Deportes y Juventud, y Loli Álvarez (puesto 17), que acaba de entrar como concejala (para cubrir la vacante de Francisco Javier Pizarro), y a quien el partido ha querido reconocer su disponibilidad contando con ella en la candidatura. En la lista de reservas (a partir del puesto 27) y de manera simbólica aparecen Ana Serra, que fue concejala con Celdrán, y Cristina Herrera, también exconcejala y exdelegada del Gobierno.

Gragera, que procede de Ciudadanos, arrastra así a su compañero de filas Carlos Urueña, de quien ya se especulaba que lo acompañaría en la candidatura del PP. Se quedan fuera las otras dos concejalas de la formación naranja, Lara Montero de Espinosa e Hitos Mogena, que seguirán en el grupo municipal de Cs, mientras que Urueña pasará a ser no adscrito, como el alcalde.

De 27, solo 6 son repetidores. El resto de la lista son caras nuevas en la política municipal, no así dos personas con trayectoria regional en el PP, pues se confirma la presencia de Juan Parejo, cuyo nombre venía sonando los últimos días (Luis Alfonso Hernández Carrón ha quedado descartado). También está la diputada regional Gema Cortés. De su participación en la lista, Gragera señaló que la candidatura debe servirse de experiencia política de otros ámbitos. Sorpresivamente, el puesto 3 es para la joven de 25 años Mariema Seck, cuya presencia estaba confirmada pero no el lugar que ocuparía en la lista. Es maestra de Religión en el colegio San Fernando. Ana María Casañas es licenciada en Ciencias Políticas y, desde hace 16 años, empleada municipal en el Ayuntamiento de Badajoz. Javier Gijón (9) es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y trabajó en Feval. Elena Salgado (10) es enfermera. Sol Giralt (13) se ha dedicado profesionalmente a la logística internacional multimodal. José Antonio Casablanca (13) es ingeniero químico, presidente de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz y miembro del comité organizador del Festival Folckórico Internacional. Teresa Flores (15) ya formó parte de la candidatura de Fragoso, es licenciada en Psicopedagogía y maestra en las Josefinas.

Independiente

Todos los componentes de la candidatura son afiliados al PP (también lo hará Urueña) y solo figura como independiente José Luis González Serrano (puesto 12), que procede de Badajoz Adelante (BA), partido al que también perteneció Rubén Galea, que sí se ha pasado al PP (ocupa el lugar número 8 de la lista). De los actuales alcaldes de las ocho pedanías, solo se ha incluido en la candidatura a Francisco Elías (Valdelacalzada).

Gragera ha destacado en la presentación que quienes lo acompañan representan a la ciudad de Badajoz y van en consonancia con el lema del PP en esta campaña: «Somos Badajoz», con «hombres y mujeres de todas las edades, de todas los barrios, de todos los ámbitos profesionales y laborales y gente con y sin experiencia política previa». Gragera reconoció que «el partido ha apostado por la renovación, por incluir perfiles nuevos de gente que venga a sumar con la ilusión del primer día». Eso sí, «siendo consciente de lo bien que se ha trabajado durante muchos años y del profundo agradecimiento a todos los compañeros que a lo largo de este tiempo han trabajado por la ciudad y han conseguido magníficos resultados». No los nombró, pero parecía referirse a los concejales del PP Paloma Morcillo, Francisco Javier Gutiérrez, Jesús Coslado y Blanca Subirán, a quienes los días previos a la presentación de la lista les ha ido confirmando que no estarían en ella. Tampoco Jaime Mejías, pero será por motivos personales.

Urueña: "Ignacio confía plenamente en mí y yo confío plenamente en Ignacio"

Se veía venir que el concejal de Ciudadanos Carlos Urueña seguiría los pasos de su excompañero de la formación naranja. Ignacio Gragera. Urueña es concejal de Vías y Obras y Urbanismo. Hoy todavía no se ha afiliado al PP «pero me afiliaré», ha confirmado. Esta semana se ha dado de baja en Ciudadanos «porque me parecía que era lo que tenía que hacer si estoy en la lista con Ignacio, dentro de su proyecto». No renunciará a su acta sino que el resto de mandato se mantendrá como concejal no adscrito. ¿Por qué ha tomado esta decisión? «Ignacio ha hablado conmigo, me ha presentado su proyecto que es de continuidad y voy a seguir haciendo lo que he hecho estos cuatro años, en los que creo que la ciudad ha dado un cambio grande. Ignacio confía plenamente en mí y yo confío plenamente en Ignacio».