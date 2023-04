El PP incorpora a su candidatura en Badajoz a Cavacasillas, Urueña, Gema Cortés y Rubén Galea

Poco a poco y a cuentagotas el Partido Popular está definiendo y desvelando su candidatura a las próximas elecciones municipales en Badajoz, que a juzgar por los nombres que se están dando a conocer, está marcada por la renovación. No es el caso de Antonio Cavacasillas, actual portavoz popular en el ayuntamiento, primer teniente de alcalde y presidente local del partido, cuya presencia en la candidatura no se ha confirmado hasta ahora. Sin embargo, sí se había barajado que dejaría la corporación municipal y se iría a la Asamblea de Extremadura. Ayer, Cavacasillas aseguró que nunca el partido le ha hecho esta propuesta, que achacó a una invención del portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas.

La presencia de Cavacasillas en la lista del PP la confirmó ayer el propio partido a los medios de comunicación a través de una presentación en la que, además, informó de la incorporación de una joven pacense de 25 años, Mariema (María del Carmen) Seck, profesora de religión en el colegio San Fernando. Precisamente las imágenes que acompañan esta presentación tienen lugar en la barriada de San Fernando. También ayer se confirmó que formarán parte de la candidatura el concejal de Ciudadanos, Carlos Urueña (Vías y Obras, Urbanismo y Bomberos), la diputada regional del PP Gema Cortés y Rubén Galea, que pertenecía a Badajoz Adelante (BA).

La presencia de Cavacasillas en la lista no estaba asegurada después de que el PP decidiese optar por el exalcalde de Ciudadanos, Ignacio Gragera, cuando ya Cavacasillas era la propuesta de la dirección provincial de su partido para encabezar la alcaldía y había sido nombrado coordinador local, un cargo que hasta ese momento no existía. Propuesta que Madrid nunca confirmó, hasta que en diciembre pasado Gragera se pasó al PP. Cavacasillas entró en el ayuntamiento en esta legislatura al formar parte de la lista que encabezó Francisco Javier Fragoso en las últimas elecciones municipales, en mayo de 2019. Ha llevado las áreas de Cultura y ahora de Servicios Sociales, Mayores, Mujer, Protección Civil y Cooperación al Desarrollo. Por su parte, para Mariema Seck sería su primera experiencia en política municipal.

Cuando apenas queda un mes para el inicio de la campaña electoral, la lista del PP a las elecciones municipales en Badajoz sigue sin completarse. Sí ha sido presentado Gragera como candidato en un acto de partido que tuvo lugar el pasado 1 de abril, al que asistieron compañeros de Ciudadanos, entre ellos los actuales concejales de la formación naranja en Badajoz Carlos Urueña e Hitos Mogena.

Además de Urueña, Gragera quiere que en la candidatura del PP entre la concejala de Cs Lara Montero de Espinosa (Comercio, Educación, Protección Animal y Estadística), que está aún a las puertas. En la misma situación se encuentra el popular Juan Parejo, que tendría entrada en la lista municipal de Badajoz a propuesta de la regional, pero aún no está decidida. De los actuales concejales del PP, parece que tienen asegurada su participación en la candidatura Eladio Buzo (Economía y Hacienda) y Juancho Pérez (Juventud y Deportes), aunque éste último en el puesto 16, lo que le da pocas posibilidades de entrar, pues los cálculos más optimistas de los populares les darían 14 concejales el próximo 28 de mayo.

Para que unos entren, otros tienen que salir. Tres de los concejales del actual grupo popular en el Ayuntamiento de Badajoz saben que no van a continuar en la corporación municipal: Paloma Morcillo (Cultura y Cementerios), Jesús Coslado (Parques y Jardines) y Francisco Javier Gutiérrez (Ferias y Fiestas). Morcillo figuró en el número 10 de la candidatura del PP a las anteriores elecciones municipales de mayo de 2019, que encabezó el popular Francisco Javier Fragoso. No entró cuando se constituyó la corporación municipal en junio de ese año (los populares obtuvieron nueve concejales), sino que lo hizo en diciembre, tras la marcha de María Dolores Álvarez Nogués por motivos personales. Coslado, por su parte, lleva desde 2011 en la corporación municipal y Francisco Javier Gutiérrez volvió a entrar en julio de 2021 tras la marcha de Fragoso. Estuvo en las dos legislaturas anteriores.

Coslado: "De vez en cuando hay que mover la olla para que suban los garbanzos de abajo"

El concejal del PP Jesús Coslado, que lleva desde 2011 en el Ayuntamiento de Badajoz, no se ha tomado mal aparentemente su despedida del ayuntamiento. Aunque quién sabe si en el futuro podría volver. «Cuando entras en política debes entender que es una situación interina, que puede durar un día o años», reconoce. Para Coslado han sido 12. «Agradezco enormemente al partido la oportunidad de haber podido trabajar por mi ciudad, sacando adelante proyectos que ahí están», afirma. Coslado procedía de la empresa privada, a la que podrá volver pues estos años han sido de excedencia forzosa. Empezó a los 19 años dando clases de Informática en una academia. Ahora se plantea su futuro en la docencia y se está preparando las oposición de secundaria para impartir Tecnología. El 17 de junio es el primer examen. «Tengo muchas cosas que hacer». Por eso no se muestra desanimado, «todo lo contrario». Fueron el propio alcalde, Ignacio Gragera, y el portavoz municipal, Antonio Cavacasillas, quienes lo citaron para comunicarle que no irá en la próxima lista del PP. Coslado entiende que la renovación es necesaria: «De vez en cuando hay que mover la olla para que los garbanzos de abajo suban».