‘Somebody from Badajoz’ es el título que ha elegido el pacense Gecko Turner para su nuevo disco, que salió a la venta el pasado 24 de febrero. Son un total de once canciones las que componen el que es el sexto álbum del artista y con el que hace un homenaje a su ciudad natal, Badajoz. Así, mañana viernes 14 de abril comienza su gira con un concierto en el teatro López de Ayala. El artista afirma que le hace ilusión empezar aquí y que «el título del nuevo álbum se lo merece».

Su obra es una mezcla de instrumentos, idiomas, voces y estilos musicales. Tanto el nombre como algunas canciones hacen referencia directa a la localidad extremeña. La portada, además, es una ilustración del pacense Parque Castelar.

Gecko define su estilo como afroamericano y en cuanto al nuevo álbum admite que «no lo describiría, simplemente invitaría a la gente a escucharlo». ‘Somebody from Badajoz’ es el trabajo que más ha tardado en sacar, han pasado siete años desde su último proyecto, pero afirma que no ha habido ningún motivo concreto, «supongo que la tardanza en elaborar y publicar el disco se debe a muchos factores, pandemia mediante… pero en cualquier caso, con la cantidad de canciones nuevas que se suben a Spotify hoy en día, me alegro de no contribuir en demasía a la contaminación musical que producimos los humanos». El cantante admite que el proceso creativo del álbum ha sido un tanto complicado «pero, afortunadamente, ya está publicado y tiene una portada preciosa».

En cuanto a la inspiración a la hora de componerlo señala que «supongo que me habré inspirado en todos los que me han apasionado y en todos los maestros de los que he aprendido a lo largo de los años». Dentro de las canciones que conforman el proyecto «todas son igual de especiales», el artista admite que no podría elegir ninguna, «yo creo que estaría feo que una madre hablase mejor de una de sus criaturas que de las demás, que se podrían ofender».

El álbum, que está en venta desde febrero, ha tenido una buena acogida tanto en España como en otros países. «Literalmente lleva sonando meses en todo el planeta», afirma.

‘Somebody from Badajoz’ ha sido disco del mes en Radio France. «La verdad es que me encanta que se hable y se escriba de Badajoz en diferentes idiomas en emisoras y revistas de todo el mundo» concluye Gecko Turner.

El concierto comeinza a las 21.00 horas y las entradas tienen un precio de quince euros.