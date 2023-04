La experiencia de Paloma Morcillo al frente de la Concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de Badajoz no ha sido aval suficiente para que el PP quiera que repita en la próxima candidatura del partido a las elecciones municipales de Badajoz, que se celebran el 28 de mayo. La periodista, que ha sido concejala durante diez años y medio, acaba de saber este miércoles que no formará parte de la lista que encabeza el actual alcalde, ex de Ciudadanos, Ignacio Gragera, y en la que va como número dos el portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas.

Morcillo figuró en el número 10 de la candidatura del PP a las anteriores elecciones municipales de mayo de 2019, que encabezó el popular Francisco Javier Fragoso. No entró por lo tanto cuando se constituyó la corporación municipal en junio de ese año (los populares obtuvieron nueve concejales), sino que lo hizo en diciembre, tras la marcha de la concejala del PP María Dolores Álvarez Nogués por motivos personales. Morcillo regresó en diciembre de aquel año para ocupar su vacante como concejala de Cultura, lo que provocó modificaciones en la distribución de concejalías. En la práctica, Morcillo no había dejado el área de Cultura, pues la periodista continuó en el ayuntamiento como cargo de confianza ejerciendo funciones de asesora y seguía vinculada a este área, que ocupaba desde junio Antonio Cavacasillas, junto a las responsabilidades de Cementerios, Inspección de Aguas y Protección Civil. Morcillo volvió a asumir Cultura y Cementerios, delegaciones de las que sigue al frente. La periodista no es la única de los actuales concejales populares en el Ayuntamiento de Badajoz que no formará parte de la próxima candidatura, pues ya están confirmados otros nombres que tampoco aparecerán, como son Jesús Coslado (Parques y Jardines) y Francisco Javier Gutiérrez (Ferias y Fiestas). A estas horas, los populares siguen rellenando huecos de la lista. En la puerta del despacho de Cavacasillas estaba esperando Jorge Mendoza, zapatero jubilado, conocido en Badajoz por su papel como el Rey Mago Baltasar. De momento, las tres únicas presencias confirmadas en la lista del PP a las elecciones municipales en Badajoz son las del propio Gragera, Cavacasillas y la joven Mariema Seck, maestra de Religión en el colegio San Fernando.