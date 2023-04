En la trayectoria de las Medallas de Oro de la Provincia de Badajoz ninguno de quienes las han recibido han sido cargos electos en ejercicio, en cumplimiento del reglamento de la Diputación de Badajoz que regula la concesión de sus honores y distinciones. El popular José Antonio Monago, en la actualidad diputado en la Asamblea de Extremadura y senador, será la excepción. Si bien el motivo que alegan desde la diputación es que el reconocimiento a Monago se circunscribe al periodo en el que fue presidente de la Junta ((2011-2015). Se incumpla o no el reglamento, lo cierto es que esta concesión se cuestionó y fue objeto de debate en la reunión que mantuvo la Comisión de la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz, que finalmente se resolvió por unanimidad, según insisten en la diputación, y con el aval del secretario general del organismo provincial.

Las Medallas de Oro de la Provincia se entregan anualmente durante la celebración del Día de la Provincia, el 26 de abril, y son siempre tres. En esta edición, las recibirán en Monesterio José Antonio Monago, la Asamblea de Extremadura y las empresarias de Komvida, Beatriz Magro y Nuria Morles.

El artículo 5.3 del citado reglamento recoge expresamente que «no podrá proponerse la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia a autoridades administrativas o electivas mientras se hallen en el ejercicio de sus cargos públicos, salvo al jefe del Estado».

Fue el presidente de la diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, quien dio a conocer el pasado 27 de marzo los merecedores de las Medallas de Oro de la Provincia 2023, entre ellas la de Monago, de quien destacó que el expresidente de la Junta «representa la alternancia política en nuestra región, convirtiéndose en el primer presidente del PP» del gobierno regional. Asimismo mencionó que «durante su mandato, dirigió la acción de gobierno a apoyar todo tipo de proyectos y políticas orientadas a mejorar las condiciones de carácter social, político, cultural o económico de los extremeños». Valoró además Gallardo de Monago su implicación en el proceso de fusión Don Benito-Villanueva. Una implicación que se entiende que es actual y no data de la época en la que Monago estuvo al frente del gobierno regional. En el decreto de concesión de esta medalla, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 30 de marzo, no se menciona sin embargo el apoyo expreso al proceso de fusión de estos dos municipios (en el que Gallardo está especialmente implicado, como alcalde de Villanueva de la Serena) y sí se destacan otros logros de Monago, como que «desempeñó el cargo de presidente con absoluta abnegación, e hizo de Extremadura su razón de ser, sacrificando en muchas ocasiones su vida personal y familiar, por la dedicación al servicio público, en defensa de los intereses de todos los extremeños y extremeñas, contribuyendo con ello al desarrollo económico de la provincia de Badajoz y a mejorar las condiciones de sus habitantes».

Voces críticas

Aunque el reconocimiento en la comisión haya sido unánime, no ha sido recibido con homogénea unanimidad en el seno del PSOE, donde han surgido voces críticas. Destacados socialistas han rechazado en las redes que se intente «justificar lo que no es posible» y se preguntan si hay unanimidad entre los altos cargos políticos respecto a esta decisión o si nadie se ha opuesto. Hay quien incluso apunta que durante el gobierno de Monago se cerraron 21 centros de urgencias.

Según fuentes de la diputación, Gallardo comunicó la concesión de esta medalla a su partido y en la reunión de la Comisión de la Medalla de Oro (a la que solo faltó la representación de la Asamblea de Extremadura y la diputada de Ciudadanos) el secretario general, que ejerce de garante del cumplimiento de la normativa, no puso ningún reparo.

La comisión está integrada por el diputado de Cultura, que la preside, un representante de cada grupo político de la diputación (asistieron Lola Enrique por el PSOE y Manuela Sancho por el PP), el director del área de Presidencia, Julián Expósito, un representante de la Junta, otro de la Asamblea, de la Federación de Municipios y Provincias, Fempex (estuvo su presidente, el socialista Francisco Buenavista) y el secretario general de la diputación. Se podían presentar candidaturas hasta el 28 de febrero del año en curso. En esta edición se recibieron cinco iniciativas, que se valoraron y deliberaron en la comisión, que elaboró su propuesta para las tres medallas de oro que se conceden cada año, que elevó al presidente de la diputación para su concesión.

El director del área de Presidencia insiste en que las tres medallas se eligieron por unanimidad de los miembros presentes. Reconoce que la concesión a Monago, siendo un cargo electo en ejercicio, fue «objeto de valoración», pues eran conscientes de que existía esta limitación. La decisión se justificó porque se le otorga «no a su trayectoria política personal sino exclusivamente y a eso se circunscribe la propuesta, a su trayectoria como presidente de la Junta por haber representado la alternancia política en Extremadura, no es una medalla a su trayectoria política sino al desempeño de un cargo que dejó de ejercer en 2015». Según Expósito, la circunstancia de que Monago ocupe un cargo electo en la actualidad se tuvo en cuenta y por eso en la motivación del reconocimiento se «acotó» al periodo del cargo que ya ha finalizado. «La propia comisión -recalca- entendió que no había incumplimiento ni impedimentos para la propuesta al presidente». «Esta circunstancia se tuvo en cuenta y se entendió que no conculcaba el reglamento de la diputación», subraya.

Las Medallas de Oro de la Provincia

2018:

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura

Inocencia Cabezas Rangel, fiscal delegada de Violencia de Género en Badajoz

Atanasio Naranjo Hidalgo. Empresario

2019

Ana Peláez Narváez, directora de Relaciones Internacionales de la ONCE

Carmen Fernández-Daza, directora del centro universitario Santa Ana de Almendralejo

Antonio Ventura, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Investigación de la Discapacidad Intelectual

2020 y 2021

Pepa Bueno. Periodista

Alfonso Gallardo. Industrial

José Manuel Calderón. Baloncestista

María Félix Tena. Jueza. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)

CCOO, UGT y la Creex

Alcaldes y trabajadores municipales.

2022

Inma Chacón. Escritora

Antonio Huertas. Empresario

Guadalupe Sabio. Investigadora