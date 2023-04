Que sean del mismo partido no ha frenado hoy al portavoz municipal socialista en Badajoz, Ricardo Cabezas, para pedir "responsabilidades" al consejero de Sanidad y vicepresidente de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, por las sucesivas averías de agua que se vienen sucediendo en los hospitales de la ciudad. La última tuvo lugar ayer lunes en el Hospital Universitario de Badajoz y dejó inutilizados dos quirófanos de la segunda planta. Cabezas ha denunciado este martes la "falta de mantenimiento clara" que, según ha manifestado, le "avergüenza" y le "cabrea".

El portavoz socialista ha comentado que no entiende por qué "una vez más" se producen este tipo de situaciones en los techos y en las conducciones de agua del Hospital Universario. "No sé a qué están ni me han dado ningún tipo de explicaciones", pero pide a Vergeles que "sea la última" avería, porque "ya son unas cuantas". Cabezas ha recordado que ha habido roturas de techos e inundaciones en los quirófanos del Materno Infantil y en las plantas del Universitario. "Es evidente que algo está fallando y que cuando algo falla hay que pedir responsabilidades y sobre todo hay que actuar para que no vuelva a actuar".

En cuanto a las responsabilidades que habría que pedir, Ricardo Cabezas ha señalado que en su función de político local de Badajoz, "cuando se hacen las cosas mal en el ayuntamiento siempre pido responsabilidades políticas, pues aquí se le piden responsabilidades políticas al consejero de Sanidad, no sé si a él directamente o dentro de su equipo, pero tiene que tomar medidas, no pueden seguir este tipo de situaciones así, porque nos desconciertan y alarman a todo el mundo", ha recalcado.

Las averías en los hospitales se han sucedido desde enero. En concreto, el 5 enero la rotura de una tubería inundó uno de los quirófanos de la unidad de Ginecología del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Pocos días después, el 18 de enero, una fuga de agua inundó la cuarta planta del Hospital Universitario, debido a un problema en el sistema de climatización de una habitación. Ayer, de nuevo, este centro sanitario se vio afectado por otra fuga de agua, que afectó a dos quirófanos y un pasillo de la segunda planta.

Este diario ha solicitado información al Servicio Extremeño de Salud (SES) sobre posibles medidas para prevenir que estas situaciones se repitan, pero no ha recibido todavía respuesta.