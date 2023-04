«Es verdad, yo no me pierdo una, pero tú no te quedas atrás», le decía Estefanía a una amiga que veía a lo lejos. Ambas esperaban de pie en la plaza de España, alrededor de las 20.15 horas, a que pasara la procesión la Soledad.

Este comentario es la tónica general de todas las noches en Badajoz. Las calles están registrando una gran afluencia. Badajoz demuestra, una vez más, su amor por la Semana Santa. En la jornada que ayer, el público hubo de marcarse un orden de prioridades para decidir qué ver. ¿La salida de San Agustín o la de la Vera Cruz? ¿La llegada a Carrera Oficial de la Patrona o el ‘revirao’ del Cristo del Amor? El Casco Antiguo estaba vestido de nazareno en cualquier esquina o calle, y es que tres de los cuatro cortejos procesionales salieron de sus templos casi a la vez. La primera en abrir sus puertas fue la ermita de la Patrona, que congregó a centenares de devotos en la plaza. Con el recogimiento propio del momento y la música de la banda que lo acompañaba, la voz de María del Mar Silva Ramos sacaba al ‘Amarrao’ del templo y arrancaba los aplausos de los presentes. Tras el primer paso, los demás. Todos se fueron abriendo camino entre flashes, piropos y rezos en voz baja pronunciados al pie de las imágenes y desde los balcones por los que iban pasando. Minutos después los protagonistas eran los escalones de San Agustín, que le otorgan el adjetivo de ‘complicada’ a la salida del templo. Todas las cuadrillas de costaleros tienen que actuar para sacar a sus dos pasos: el Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia, que estrenaba este año los tallados laterales del paso, y María Santísima de la Aurora. Los varales del paso lucían un crespón negro «en memoria de nuestra hermana Carmen Cancho, es nuestra primera procesión sin ella», explicó Vicente Carrasco, hermano mayor de la cofradía, con emoción contenida en el habla. Los pasos de la hermandad de la Vera Cruz no se quedan atrás. Las dimensiones de los mismos hacen que su ajustada salida en la calle San Juan sea una de las más concurridas. Especial mención merece el momento en el que una cuadrilla cogió a peso el paso de Nuestra Señora de la Consolación para que pudieran ponerle las patas al paso. El palio con crestería de la Virgen, el único en Badajoz, brillaba en la noche. La Señora lució una medalla militar, un regalo del hermano Raúl Tinoco, que la trajo de su misión de paz en el Líbano para regalársela, explicó la hermana mayor Maria Isabel Muñoz. La de la Vera Cruz fue la primera de las dos procesiones de la noche que salían bajo juramento de silencio. La segunda, la del Cristo de la Paz. El más venerado de San Roque atravesó su barrio y, como ya es tradición, recorrió los jardines de la Legión para regalar una imagen más de sobrecogimiento en la Semana Santa pacense.