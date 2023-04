La brecha de la muralla en la calle Hermanos Merino, junto al palacio de congresos, ha comenzado a cerrarse. Ya se han levantado unos dos metros de muro y se han dejado cuatro de ancho para el paso peatonal que, a través de un pórtico, dará acceso al corredor verde de la calle Stadium desde Ronda del Pilar. Es la primera vez que se va a reconstruir uno de los tramos del lienzo derribado en la década de los 60 para permitir el crecimiento de la ciudad, cuando se consideraba que las murallas -que no fueron declaradas Bien de Interés Cultural hasta 1985- constreñían su expansión. Tras abrirse esta brecha, se construyeron edificios adosados al lienzo, como la actual residencia de estudiantes Juan XXIII o la antigua Casa de la Juventud.

Para la reconstrucción de este tramo se está utilizando piedra de un color diferente a la primitiva, para que la parte nueva y la original se puedan diferenciar perfectamente, como establece la normativa de la Unesco. La decisión de dejar un paso peatonal -aunque no existiera originariamente- se ha tomado para que se pueda acceder al corredor verde desde Ronda del Pilar y evitar que haya que dar un rodeo. Además permitirá que, una vez desaparecida la calle Hermanos Merino, que funcionaba como vía de conexión directa entre Pardaleras y el Casco Antiguo, los vecinos puedan seguir cruzando de una a otra barriada por el nuevo parque.

Esta actuación se incluye en el proyecto del corredor verde la calle Stadium, que conectará el parque de Puerta Pilar con el de Los Sitios, que se ejecuta con cargo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi). Aunque inicialmente no estaba prevista la reconstrucción de la brecha de Hermanos Merino, la inversión de 2 millones de euros se amplió en 400.000 euros, para acometer esta intervención y recuperar las plazas de armas y el antiguo revellín.

Los trabajos siguen a buen ritmo y, si se cumplen los plazos, deberían terminar el próximo mayo. El ayuntamiento no ofreció ayer detalles sobre los avances de la obra.

En la zona ya se puede apreciar trazado y el volumen del revellín - que se ha recuperado en parte, pese a que apenas había vestigios- y también las rampas, accesos y contraescarpas de las plazas de armas. Además, ya están marcados los caminos interiores (aún por cubrir) y hay zonas donde se ha sembrado la vegetación. También se han colocado las planchas de acero en el muro que linda con la calle Satdium, que se ha reforzado al quedar esta última varios metros por encina del corredor, y se han instalado las barandillas.

La plataforma única de la calle Stadium (hasta Virgen de Fátima) está prácticamente acabada y, aunque aún hay vallas de obra, se puede caminar por gran parte de la vía, que ha ganado en amplitud.

El cierre de la brecha de la calle Hermanos Merino era una antigua reivindicación de las asociaciones locales que trabajan en defensa del patrimonio, a la que también se unieron los colectivos vecinales del Casco Antiguo y Pardaleras. No es esta la única abertura que han pedido reconstruir, en más de una ocasión han planteado que se cerrasen las brechas del baluarte de la Trinidad -dejando un paso para los vehículos- y de la calle Rivillas, una actuación que desde el ayuntamiento no se ha descartado, pero sobre la que no se ha anunciado ninguna decisión firme.