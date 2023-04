Un nuevo socavón provocado por una avería en la red de agua se ha abierto en la calle Menacho, la más comercial de Badajoz. Ocurrió el viernes, cuando se hundieron varias placas del centro de la calzada. Hoy la concesionaria del servicio municipal de agua, Aqualia, ha abierto un enorme agujero que mantiene vallado y que ocupa prácticamente toda la parte central de la calle. Según ha confirmado Aqualia, el hundimiento se ha producido en la red de sanamiento, por lo que no afecta al suministro de los vecinos. En la concesionaria calculan que las obras de reparación podrían prolongarse durante dos semanas.

La empresa niega que tenga relación con el agujero abierto hace ya un año y dos meses en el otro extremo de la calle, por la acometida de un edificio, que el ayuntamiento anunció que repararía de manera subsidiaria, pero aún no ha comenzado las obras.

El nuevo socavón está justo a la altura de la tienda de Natura. Su responsable, Isaura, calificaba de "vergonzosa" la situación en la que se encuentra esta calle. Cuando se produjo este último hundimiento solo se levantaron varias placas del suelo. Según Isaura, ocurrió cuando pasó un coche. Era la punta del inceberg, porque el problema tiene debajo mayores dimensiones, según ha puesto al descubierto Aqualia. "Para mí el problema es que preguntamos cuál es el plazo y no me contestan, nos tienen que decir si la obra va a durar una semana o dos, porque es en plena campaña de las procesiones". Cuando lo vio el viernes pensó que lo taparían con una plataforma de metal o lo vallarían para impedir el tráfico. "Ahora son las fiestas, las vacaciones y hay mucho turismo en Badajoz, vamos a esperar a la próxima semana para empezar la obra, porque los hoteles están llenos, con el ruido y todas las molestias que provoca". El problema, según ella, es la situación en que se encuentra la red de agua. "No puedes poner la calle bonita si después no arreglas lo de abajo, porque esto más tarde o temprano sucede, estamos en el centro". "Aquí ocurre siempre algo", se queja la empresaria.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Menacho, Félix Retamar, reconoce que puede haber imprevistos y agradece que la concesionaria haya actuado de manera inmediata para reparar el hundimiento. Pero no le queda otra que insistir en denunciar la persistencia del problema en el primer tramo de la calle, con la avería en una acometida, pues asegura que ya debería estar resuelto, una vez que los vecinos del bloque han hecho efectivos los pagos necesarios. Por todo ello, Retamar pide a los responsables del ayuntamiento "que sean más ágiles, por el bien de nuestra ciudad, no sólo por el bien de los comerciantes de Menacho". El presidente de la asociación arguye también que Badajoz está recibiendo muchos visitantes estos días "que se están llevando una imagen un poco negativa de la calle comercial más importante de Extremadura".

El hundimiento se ha producido coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa y este lunes se ha notado una mayor afluencia de gente a la calle Menacho, en la que además de las dos averías de agua se ha instalado un vehículo grúa que está pintando la fachada de la esquina con la calle Vasco Núñez. "Parece que nos ha caído una bomba", se lamenta Félix Retamar, que insiste en que reclamar que el nuevo socavón se solucione lo antes posible y que sea definitiva porque recuerda que no es la primera vez que ocurre en este tramo de la calle.